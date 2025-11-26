屯门安定邨冬菇亭晚市夜茶 虾饺皇/鱼翅饺/山竹牛肉球 街坊惊讶：原来屯门有夜茶！

在香港，宵夜时间如果不想食快餐店食物，饮「夜茶」也是个不错的选择。不过，现时仍然供应「夜茶」的食肆可谓「买少见少」。近日，有网民于网上群组分享位于屯门爱定邨冬菇亭的「新利群饭店」，除了早午市之外，就连晚市及通宵外卖亦供应点心，区内街坊对此感到惊讶，「原来屯门有夜茶！」

屯门安定邨冬菇亭通宵夜茶 虾饺皇/鱼翅饺/山竹牛肉球

有时深夜想吃一吃宵夜，夜茶点心是个实惠选择。最近，有网民于网上群组分享位于屯门爱定邨冬菇亭的「新利群饭店」，除了早午市之外，晚市时段及通宵外卖亦有供应点心。新利群除了驰名排骨饭外，其点心亦深受食客欢迎，特别是山竹牛肉球、鱼翅饺、叉烧包、虾饺皇亦有不少捧场客，各款点心更是师傅每天于点心房新鲜制作。

街坊惊讶：原来屯门有夜茶！

除了点心之外，新利群亦有推出时令菜式，包括羊腩煲、醉鸡煲、白胡椒猪肚鸡等暖身锅物。对于区内有夜茶点心，部份街坊感到惊喜，「原来屯门有夜茶！」、「想试好耐，可惜没时间」、「作为街坊成日经过，但无试过，揾日试吓先」。有曾经光顾的食客推介排骨饭，「佢啲排骨饭最好食」、「真的好吃，同事和我去过一次」。

新利群饭店

地址：新界屯门爱勇街8号H1-5至H1-12号舖

订座电话：2388 0317

营业时间：

(1)早午市：上午5:00 至 下午4:00

(2)晚市：下午6:00 至 凌晨1:00

(3)通宵外卖点心：晚上8:30 至 上午5:30

文:RY

资料及图片来源:新利群饭店、香港茶餐厅及美食关注组