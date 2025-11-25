铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品

铜锣湾Mr. Steak自助餐买1送1优惠！位于铜锣湾世贸中心的餐厅Mr. Steak a la minute，向来是自助餐爱好者的热门选择。最近，餐厅联同旅游平台KKday推出快闪买1送1优惠，明天起（11月26日）中午12时开抢，食客可以低至每位$210的价钱享用buffet，品尝生蚝、雪花蟹脚、美国烧牛肉、煎鸭肝、刺身及冰镇海鲜等多款美食，即睇内文优惠详情！

11月26日12nn开抢

【KKday 独家快闪优惠｜买1送1】铜锣湾 Mr. Steak a la minute 自助餐

Mr. Steak a la minute 的自助餐美食，最吸睛的莫过於琳瑯满目的海鲜选择。食客可于午市自助餐期间任食无限量供应的饱满鲜甜的雪花蟹脚、冰凉爽口的翡翠螺，以及多款刺身，并有中西式汤品、美国烧牛肉等。甜品亦不逊色，有即叫即焗的心太软及牛乳布甸。逢星期六、日及公众假期惠顾，更加设即开生蚝、养生炖汤、即叫即烧美国极黑牛铁板烧及HaagenDazs 雪糕。

晚餐时段放题美食更会升级，除有午市的一系列丰富菜式外，还有无限量供应的新鲜生蚝、日本和牛、冰镇海鲜、龙虾及蟹脚等上乘食材。其中日本和牛可以多个款式烹调，包括鉄板、日本烧、火炙寿司等，总有一款适合大家口味。优惠自助餐还适用于圣诞及新年，圣诞节会特设火鸡及特色甜品，而跨年夜则有生蚝、蟹脚、蛇羹及羊腩煲等，每位宾客更可享用半只芝士焗龙虾，预定开放至1月1日。



【KKday 独家快闪优惠｜买1送1】铜锣湾 Mr. Steak a la minute 自助餐

用餐时间︰12nn-14:30

优惠价︰低至$420/2位、平均$210起/位（原价$840起/2位）

【KKday 买1送1】「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」圣诞自助午餐

适用时间︰14:30-16:30

优惠价︰低至$530/2位，平均$265 起/位（原价$1,280起/2位）

【KKday 买1送1】「雪花蟹脚、生蚝、美国烧牛肉及煎鸭肝」自助晚餐

适用时间︰17:00-19:00

优惠价︰低至$550/2位，平均$275起/位（原价$1,100起/2位）

【KKday 买1送1】「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐

适用时间︰19:30-22:00

优惠价︰低至$740/2位，平均$370起/位（原价$1,480起/2位）

【KKday 买1送1】「雪花蟹脚、生蚝、暖身羊腩煲」跨年自助晚餐

适用时间︰22:30-00:30

优惠价︰$680/2位，平均$340/位（原价$1,360/2位）



Mr. Steak自助餐优惠详情︰

优惠预订期：2025年11月26日12nn至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

地址：铜锣湾告士打道 280 号世贸中心 6 楼

备注︰原价加一服务费于餐厅现场支付

预订网址：>>按此预订连结<<

资料来源︰KKday

