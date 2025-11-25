Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔六国酒店节日自助餐43折！任食龙虾/威灵顿牛柳/片皮鹅 圣诞+新年适用

饮食
位于香港湾仔核心地带的六国酒店一向以高质国际自助餐闻名，深受食家及家庭客喜爱。临近圣诞及新年期间，酒店特别推出「极致细尝‧华丽主题自助晚餐」，KKday独家快闪优惠低至43折，成人低至$528，即可享用升级版龙虾盛宴及多款矜贵食材。

六国酒店自助餐优惠！圣诞+新年43折任食龙虾/威灵顿牛柳/片皮鹅

【KKday 快闪限时抢｜六国酒店自助餐43折优惠】 >>按此预订连结<<

自助餐焦点莫过于冻海鲜区，波士顿龙虾肥美鲜甜、加拿大雪花蟹脚肉厚结实，还有面包蟹、青口、翡翠螺及熟虾等选择，全部新鲜即开，保持最佳口感。热盘区亦提供超过20款精选菜式，包括香浓芝士蘑菇焗蟹盖、咸蛋黄金虾、酥炸生蚝，以及获奖菜式「煎比目鱼配白酒忌廉汁」。

适逢圣诞及新年假期，六国酒店的自助餐更在肉车区每日轮流奉上传统圣诞火鸡、蜜汁菠萝焗火腿、威灵顿牛柳及片皮鹅，让宾客感受正宗节日滋味，每晚更有厨师即席表演法式龙虾海鲜酥皮盒、火焰雪山或橙酒班戟。至于甜品区，朱古力蜜柑慕丝蛋糕（文凭奖）、蓝芝士挞（文凭奖）、圣诞树头蛋糕、红丝绒蛋糕，以及Häagen-Dazs雪糕等同样无限任食。

六国酒店自助餐优惠详情

  • 优惠预订期：11月26日3pm至12月2日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月1日至2026年1月1日（包括圣诞及新年）
  • 地址：湾仔告士打道72号六国酒店
  • 优惠价：
    • 成人：$528起/位
    • 长者（60岁或以上）：$448起/位
    • 小童（3-11岁）：$368起/位

 

同场加映：W酒店自助餐第二位$28优惠！$257/位起任食面包蟹/龙虾/生蚝 1招再减$55

