Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀茶楼职员落力协助长者上楼梯 港男大赞服务优质 网民叹辛苦：看起来不轻松

饮食
更新时间：15:20 2025-11-25 HKT
发布时间：15:20 2025-11-25 HKT

常说香港饮食业员工服务态度差，但凡事总有例外。近日，有港男在小红书发布影片，指最近前往尖沙咀一间茶楼饮茶，离开时目击有职员使用半自动轮椅爬梯机，落力协助行动不便的长者上楼梯，大赞服务质素优质！帖文引起网民热议，有网民赞茶楼贴心，「以人为本」；但也有网民担心操作风险，「看起来一点都不轻松，万一有意外点算？」即看下文了解详情。

尖沙咀茶楼职员落力协助长者上楼梯 港男大赞服务优质

近日，有网民在小红书以「香港饮茶日记：优良服务」为题发文，指最近前往尖沙咀一间酒楼用餐，由于餐厅位于地下舖，需经一条楼梯上落进出，对腿脚不便的长者构成障碍，「说实话，下楼梯的时候，长者老人扶著走还可以，但上来就吃力了。」

为解决这一问题，酒楼购置半自动轮椅爬梯机，并安排员工从旁协助使用。从楼主上传的影片可见，酒楼一名职员紧握轮椅扶手，确保使用爬梯机的长者不会翻侧，安全上行；抵达地面后，更耐心扶起长者，动作细心周到。楼主对此十分感动，大赞职员的服务优质，直言「亲眼看到茶楼的职员如此用心用力的服务，我给它『星级』的点赞！」

网民：遇到顶好的服务！

帖文引起网民热议，有网民大赞茶楼贴心，「以人为本」、「遇到顶好的服务」、「老板好好。」但也有网民质疑机器是否安全，「这个装置设备是否有问题？那服务员真辛苦、若一天有几位这样的客人、腰都断了！」、「看起来一点都不轻松，万一有意外BBQ（就完蛋）了」、「没觉得好，有事咋办？这样子还要女生穿裙子。」但也有网民解释，认为在设备协助下，职员本身毋须过分用力，「不用出力的，如果要出力那女服务员一定完成唔到」、「我们住宅电梯坏了，保安也是这样接送老人。」

图片及资料来源：小红书@水墨W+ Kenny

文：Y

延伸阅读：连锁火锅店员牛肉/猪肉不分？食客被误导进食「破戒」 经理1处理方式被批卸责：服务差过茶餐厅

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前