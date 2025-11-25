尖沙咀茶楼职员落力协助长者上楼梯 港男大赞服务优质 网民叹辛苦：看起来不轻松

常说香港饮食业员工服务态度差，但凡事总有例外。近日，有港男在小红书发布影片，指最近前往尖沙咀一间茶楼饮茶，离开时目击有职员使用半自动轮椅爬梯机，落力协助行动不便的长者上楼梯，大赞服务质素优质！帖文引起网民热议，有网民赞茶楼贴心，「以人为本」；但也有网民担心操作风险，「看起来一点都不轻松，万一有意外点算？」即看下文了解详情。

尖沙咀茶楼职员落力协助长者上楼梯 港男大赞服务优质

近日，有网民在小红书以「香港饮茶日记：优良服务」为题发文，指最近前往尖沙咀一间酒楼用餐，由于餐厅位于地下舖，需经一条楼梯上落进出，对腿脚不便的长者构成障碍，「说实话，下楼梯的时候，长者老人扶著走还可以，但上来就吃力了。」

为解决这一问题，酒楼购置半自动轮椅爬梯机，并安排员工从旁协助使用。从楼主上传的影片可见，酒楼一名职员紧握轮椅扶手，确保使用爬梯机的长者不会翻侧，安全上行；抵达地面后，更耐心扶起长者，动作细心周到。楼主对此十分感动，大赞职员的服务优质，直言「亲眼看到茶楼的职员如此用心用力的服务，我给它『星级』的点赞！」

网民：遇到顶好的服务！

帖文引起网民热议，有网民大赞茶楼贴心，「以人为本」、「遇到顶好的服务」、「老板好好。」但也有网民质疑机器是否安全，「这个装置设备是否有问题？那服务员真辛苦、若一天有几位这样的客人、腰都断了！」、「看起来一点都不轻松，万一有意外BBQ（就完蛋）了」、「没觉得好，有事咋办？这样子还要女生穿裙子。」但也有网民解释，认为在设备协助下，职员本身毋须过分用力，「不用出力的，如果要出力那女服务员一定完成唔到」、「我们住宅电梯坏了，保安也是这样接送老人。」

图片及资料来源：小红书@水墨W+ Kenny

文：Y