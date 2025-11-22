全球独家$195华鹅肝汉堡！丽晶酒店ｘShake Shack联乘 配鱼子酱薯条+Dom Pérignon香槟

香港丽晶酒店再度为食客带来惊喜！今次破天荒与来自纽约的星级汉堡品牌Shake Shack合作，于坐拥壮丽维港景致的大堂酒廊，限时推出全球独家的鹅肝汉堡。这次梦幻联动，将街头美食的代表——汉堡，提升至奢华餐饮的全新层次，更邀来尊贵香槟Dom Pérignon助庆，让熟悉滋味与极致享受完美融合。由鹅肝、鱼子酱到顶级香槟，成就一场华丽的美食盛宴。

Shake Shack经典汉堡注入法式奢华鹅肝

香港丽晶酒店联乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢华「鹅肝汉堡」（Foie Gras Shack）。

香港丽晶酒店联乘Shake Shack 全球首度合作，焦点是独一无二的「鹅肝汉堡」（Foie Gras Shack）。它以Shake Shack深入民心的ShackBurger为蓝本，巧妙地注入了香港丽晶酒店的精致餐饮工艺。汉堡的核心是100%全天然安格斯牛肉汉堡扒，肉汁丰腴，搭配在松软的马铃薯面包之间。然而，真正的灵魂在于丰厚醇美的鹅肝冻（foie gras torchon），其细腻油润的口感，与浓郁的Gruyère芝士、黑松露蛋黄酱及甜美的焦糖洋葱交织，每一口都充满层次感。香脆的洋葱和爽口的蔬菜则带来了口感上的平衡，将奢华与汉堡的亲切感连结得天衣无缝。对于追求极致享受的食客，更可选择「双层安格斯牛肉鹅肝汉堡」，让安格斯牛的肉香与鹅肝的丰腴在口中双倍绽放。

鱼子酱薯条配Dom Pérignon香槟 极致升华体验

细滑法式酸奶配顶级鱼子酱，薯条的滋味多重提升。

为了让这场美食体验更臻完美，香港丽晶酒店的厨艺团队将Shake Shack的经典波浪薯条，升级为「Shack鱼子酱薯条」。金黄香脆的薯条，配上细滑的法式酸奶（bavarois）及晶莹剔的顶级鱼子酱，熟悉的滋味瞬间变得高雅。此外，餐厅更特别挑选了Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015年份香槟。其充满活力的气泡与矿物气息，正好平衡了鹅肝汉堡的浓郁，两者相得益彰，将整个体验升华至光影交错的感官盛宴。

这次限定联乘由即日起至12月12日，于香港丽晶酒店大堂酒廊供应。为庆祝开卖，首100位点选鹅肝汉堡的顾客，可获赠Shake Shack x 香港丽晶酒店联名礼品包乙份。

丽晶酒店ｘShake Shack 鹅肝汉堡

供应日期： 即日起至2025年12月12日

主要菜式及价格：

鹅肝汉堡 $195

双层安格斯牛肉鹅肝汉堡 $235

鹅肝汉堡配Shack鱼子酱薯条 $370

双层安格斯牛肉鹅肝汉堡配Shack鱼子酱薯条 $410

Shack鱼子酱薯条 $225

Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 每杯$398 (125毫升) / 每瓶 $2,280

地址： 香港九龙梳士巴利道18号香港丽晶酒店大堂酒廊

订座连结 >>按此<<

