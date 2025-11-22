Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球独家$195华鹅肝汉堡！丽晶酒店ｘShake Shack联乘 配鱼子酱薯条+Dom Pérignon香槟

饮食
更新时间：21:00 2025-11-22 HKT
发布时间：21:00 2025-11-22 HKT

香港丽晶酒店再度为食客带来惊喜！今次破天荒与来自纽约的星级汉堡品牌Shake Shack合作，于坐拥壮丽维港景致的大堂酒廊，限时推出全球独家的鹅肝汉堡。这次梦幻联动，将街头美食的代表——汉堡，提升至奢华餐饮的全新层次，更邀来尊贵香槟Dom Pérignon助庆，让熟悉滋味与极致享受完美融合。由鹅肝、鱼子酱到顶级香槟，成就一场华丽的美食盛宴。

Shake Shack经典汉堡注入法式奢华鹅肝

香港丽晶酒店联乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢华「鹅肝汉堡」（Foie Gras Shack）。
香港丽晶酒店联乘Shake Shack 全球首度合作，推出奢华「鹅肝汉堡」（Foie Gras Shack）。

香港丽晶酒店联乘Shake Shack 全球首度合作，焦点是独一无二的「鹅肝汉堡」（Foie Gras Shack）。它以Shake Shack深入民心的ShackBurger为蓝本，巧妙地注入了香港丽晶酒店的精致餐饮工艺。汉堡的核心是100%全天然安格斯牛肉汉堡扒，肉汁丰腴，搭配在松软的马铃薯面包之间。然而，真正的灵魂在于丰厚醇美的鹅肝冻（foie gras torchon），其细腻油润的口感，与浓郁的Gruyère芝士、黑松露蛋黄酱及甜美的焦糖洋葱交织，每一口都充满层次感。香脆的洋葱和爽口的蔬菜则带来了口感上的平衡，将奢华与汉堡的亲切感连结得天衣无缝。对于追求极致享受的食客，更可选择「双层安格斯牛肉鹅肝汉堡」，让安格斯牛的肉香与鹅肝的丰腴在口中双倍绽放。

鱼子酱薯条配Dom Pérignon香槟 极致升华体验

细滑法式酸奶配顶级鱼子酱，薯条的滋味多重提升。
细滑法式酸奶配顶级鱼子酱，薯条的滋味多重提升。

为了让这场美食体验更臻完美，香港丽晶酒店的厨艺团队将Shake Shack的经典波浪薯条，升级为「Shack鱼子酱薯条」。金黄香脆的薯条，配上细滑的法式酸奶（bavarois）及晶莹剔的顶级鱼子酱，熟悉的滋味瞬间变得高雅。此外，餐厅更特别挑选了Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015年份香槟。其充满活力的气泡与矿物气息，正好平衡了鹅肝汉堡的浓郁，两者相得益彰，将整个体验升华至光影交错的感官盛宴。

这次限定联乘由即日起至12月12日，于香港丽晶酒店大堂酒廊供应。为庆祝开卖，首100位点选鹅肝汉堡的顾客，可获赠Shake Shack x 香港丽晶酒店联名礼品包乙份。

丽晶酒店ｘShake Shack 鹅肝汉堡

  • 供应日期： 即日起至2025年12月12日

主要菜式及价格：

  • 鹅肝汉堡 $195

  • 双层安格斯牛肉鹅肝汉堡 $235

  • 鹅肝汉堡配Shack鱼子酱薯条 $370

  • 双层安格斯牛肉鹅肝汉堡配Shack鱼子酱薯条 $410

  • Shack鱼子酱薯条 $225

  • Dom Pérignon White Luminous Vintage 2015 每杯$398 (125毫升) / 每瓶 $2,280

  • 地址： 香港九龙梳士巴利道18号香港丽晶酒店大堂酒廊

  • 订座连结 >>按此<< 

 

 

同场加映：港女质疑高档日式餐厅回收餐点再派邻枱？夹起猪扒突被喝停「份餐唔系你哋嘅」 网民：𠮶个客人好惨

 

 

 

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
商业创科
40分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
15小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前