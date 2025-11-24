W酒店自助餐第二位$28优惠！$257/位起任食面包蟹/龙虾/生蚝 1招再减$55

香港W酒店KITCHEN位于九龙核心地带，自助餐餐厅更融合国际风味，提供丰富自助飨宴。明日起，KKday平台限量推出W酒店自助餐优惠，第一位享72折，第二位仅$28，人均低至$257，可尽情品尝红烧花胶和雪蟹脚等美食，佐以无限气泡酒及红白酒，性价比极高。

W酒店自助餐第二位$28！任食面包蟹/龙虾/生蚝

香港W酒店KITCHEN的平日自助午餐以海鲜为主打，精选面包蟹、蓝青口、熟虾及海螺等新鲜食材，烹调手法保留原汁原味，让食客仿佛置身海滨飨宴。星期一至五更附无限畅饮指定汽水及果汁，轻松满足忙碌上班族的午间需求。KKday黑五快闪优惠，自助午餐更低至$257/位，已含加一服务费。

此外，使用建行（亚洲）信用卡预订本地及环球产品，并在付款时输入「25KKCCBA55」即享满$450减$55；Payme用户输入「25KK2PAY50」则享满$1000减$50。

转向晚餐，KITCHEN的自助晚餐以豪华海陆并重闻名，生蚝的滑嫩口感和威灵顿牛排的酥脆外层，配无限指定香槟、红白酒及无酒精特调，适合浪漫约会或商务聚会。KKday快闪买一送一优惠分平日及周末，星期一至四$1,018/2位（平均$509/位）；星期五至日及假期$1,090/2位（平均$545/位），均含加一服务费。

W酒店自助餐优惠详情