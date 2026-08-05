厕所/厨房排水管淤塞用盐越通越塞？专家拆解3大通渠陷阱 倒1物恐致爆喉漏水

厕所和厨房塞渠，网传用食盐可悭钱通渠？专家警告这偏方有3大陷阱，会令喉管越通越塞，其中倒1物更可能会令爆喉漏水。

专家拆解3大通渠陷阱 倒1物恐致爆喉漏水

据外媒《House Digest》报道，社交媒体上经常流传各种自行疏通洗手盆和去水渠的家居偏方。不少人以为只需使用常见的厨房调味料，就能快速解决塞渠烦恼，当中以「食盐加滚水」的通渠秘技最为受欢迎。网民声称，先将盐倒入去水渠，再用滚水冲洗，便可利用盐的粗糙微粒摩擦喉管内壁，令污垢松脱；甚至有人声称盐会与油脂发生反应以化解淤塞。然而，专家指出这其实是大错特错的迷思。

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从化学角度来看，食盐的结构非常稳定（钠离子与氯离子之间存在强大的离子键），根本不会轻易被破坏去与油脂微粒发生结合反应。更重要的是，对于浴室去水渠最常见的淤塞元凶——「头发缠结」，食盐根本起不到任何分解作用。

相反，如果每隔几天就倒盐入渠，极容易导致喉管被严重腐蚀。专家考虑到盐的通渠效果存疑，更会衍生其他喉管问题，因此强烈警告大众：「绝对不建议这样做！」主要有以下3大原因：

拆解3大通渠陷阱

1.固体积聚随时越通越塞

即使深信盐的粗糙质地能带走污垢，但实际上需要倒入极大量的盐（至少半杯以上）才可能有些微摩擦力。而且，普通平价幼盐的效果远不如高价的粗粒结晶盐。将大量固体颗粒倒入原本已经淤塞的去水渠，不但对严重塞渠无效，反而会令固体沉淀积聚，加剧堵塞。

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2.无法根除坑渠异味

很多人以为盐水可以消除洗手盆的异味，但长远来看这亦是收效甚微的「伪偏方」。因为食盐根本无法彻底消灭导致异味的细菌及污垢根源，治标不治本。

3.倒滚水恐致爆喉漏水

这个偏方最危险的步骤在于倒滚水，如果家中使用的是陶瓷洗手盆，突如其来的高温极可能导致瓷盆瞬间爆裂。此外，若使用PVC胶喉，水的沸点高达摄氏100度，而PVC胶喉的最高安全工作温度仅为摄氏60度左右。滚水的高温冲击会令胶喉无法承受，加速其磨损及老化。最终引发喉管漏水或爆裂破损，届时你需要承担极昂贵的搭棚维修或更换费用。

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