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纾压玩具有毒？泰国查获近2万件无认证「捏捏乐」或含重金属致癌物 恐伤肝损生殖系统

食用安全
更新时间：12:04 2026-08-05 HKT
发布时间：12:04 2026-08-05 HKT

近年流行的「捏捏乐」纾压玩具，造型可爱，声称有助减压，深受年轻人喜爱。然而，这类玩具的安全风险近日引起关注。泰国官方日前在曼谷查获了近2万件无认证的「捏捏乐」玩具，警告「毒玩具」可能含有不合格的化学物质，恐影响健康！内地官方机构曾检测「捏捏乐」，发现部分样本总挥发性有机物及二甲苯释放量超标，长期接触会影响神经系统及生殖健康。

毒玩具｜纾压玩具恐含重金属人工香精

泰媒报道，泰国工业标准局官员日前在曼谷三攀市场查扣逾19,000件未获认证的纾压玩具，总值超过100万泰铢。当局对6家大型批发商及零售点展开调查，其中1家为未经许可的进口商，其余5家贩售不符标准产品。泰国工业标准局秘书长表示，涉事玩具未标示泰国工业标准（มอก.）认证，可能含有不合格化学物质、重金属及人工香精，存恐致癌风险。

（图：Ch.7 Thailand）
（图：Ch.7 Thailand）

据悉，内地也曾有不少市民表示「捏捏乐」玩具有安全问题，甲醛量超标；有不少人反馈接触后更出现喉咙痛、手指溃烂等症状，甚至有人自爆患癌，风险极高。

毒玩具｜TVOC及二甲苯超标 塑化剂损生殖系统

河北省产品品质安全检测技术中心针对「捏捏乐」玩具进行风险监测，参考相关标准检测挥发性有机物（TVOC）释放量及二甲苯释放量。结果发现，部分样本2项指标均不符合要求。专家指出，TVOC主要来自玩具原料合成及加工过程中残留的小分子，以及使用期间的化学老化降解。

  • 邻苯二甲酸酯类塑化剂是常见添加物，容易从产品释放，经呼吸道、皮肤进入人体，具有干扰内分泌及生殖毒性，长期过量接触可能损害男性生殖能力，或导致女性性早熟。
     
  • 苯系化合物（如甲苯、二甲苯、乙苯） 则具急慢性毒性，会刺激皮肤黏膜，对中枢神经系统具麻醉作用，严重可损害肝脏及造血功能，降低免疫力。

毒玩具｜儿童风险最高 家长需加强看护

检测机构提醒，儿童使用「捏捏乐」时可能发生啃咬、舔舐或长时间皮肤接触，玩耍后若未洗手即进食，容易将有害物质带入体内。由于儿童身体发育尚未成熟，有害化学物质对其影响远比成人严重。成人因抵抗力较强，且误用机率较低，风险相对较低，但仍不宜长期密闭空间内大量接触。

专家建议消费者，避免购买来历不明或「三无」（无生产厂家、无地址、无商标）产品，若产品散发强烈化学气味，应避免购买；玩耍时忌啃咬及舔舐，用后最好清洁双手。

资料来源：Channel 7 Thailand 、河北省产品品质安全检测技术中心

延伸阅读：北上食牛蛙注意！揭抗生素超标逾5倍 部分含禁用兽药 专家警告可致癌致畸

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