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保温杯装果汁爆炸 杯盖射穿天花板 专家教勿放9种高危饮品 即睇正确清洗法

食用安全
更新时间：20:00 2026-08-04 HKT
发布时间：20:00 2026-08-04 HKT

近日有网民在社交平台分享惊险经历，将打好的苹果奇异果汁放入保温杯，隔夜后杯盖竟如炮弹般炸开，弹射至天花板，更射穿出一个大洞。事件引发广泛关注，不少人惊觉保温杯使用不当，随时变「隐形炸弹」。到底爆炸原理是甚么？有哪些饮品不可放入保温杯呢？

苹果奇异果发酵变「隐形炸弹

深圳消委会指出，这类爆炸事件并非罕见，内地亦曾发生多宗爆炸伤人事件。保温杯内胆、瓶盖缝隙等位置可能藏有细菌，不少人浸泡红枣、枸杞等食材时，会经水浸泡后溶解出糖分，同样有利微生物繁殖。

保温杯发生爆炸，是微生物发酵产气过多导致的。果汁含有高糖分，加上未经灭菌，放在保温杯内如同置于「培养箱」，这些微生物会发酵并产生大量二氧化碳等气体，气体在密封环境下无处释放，压力不断累积，一旦突然拧开杯盖，就可能导致杯盖及内里液体喷涌而出。

勿放9种高危饮品

肾脏科医生洪永祥提醒，保温杯内胆可能含有铅、镉、铬等重金属，长时间接触酸碱物质有机会令有毒物溶解，饮用后可引致中毒、伤脑、贫血等健康风险。以下饮品应避免使用保温杯盛载：

 

  • 果汁、咖啡、浓茶、中药：酸碱物质或溶解重金属，增加脑退化风险。
  • 牛奶、豆浆：容易滋生细菌，可引发急性肠胃炎。
  • 任何蛋白质饮品：必须在2小时内饮完，否则细菌大量繁殖。

本港消委会也曾指出，有3类饮品不适合用保温杯盛载，包括：

  • 碳酸饮品：有机会造成内部压力过大而使饮品喷出。
  • 乳酸饮品或酸性果汁：放在保温杯中也容易变坏。
  • 浓茶和咖啡等饮品：会导致味道与颜色残留杯中，难以清洗。

消委会：清洗保温杯5大重点 延长使用寿命

为确保卫生与安全，消委会建议：

  1. 彻底清洗晾干：每次使用后拆开杯盖及密封胶圈清洗，避免发霉变色。
  2. 避免机洗：除非包装注明，否则洗碗碟机或损坏保温结构。
  3. 勿用含氯洗洁剂：漂白剂或氯成分会损坏不锈钢。
  4. 梳打粉除味：倒入热水加一小匙梳打粉，浸泡半小时至一小时即可去除异味。
  5. 选用柔软清洁工具：海绵、软布或软刷适用，避免百洁布或钢丝刷刮损内层。

资料来源：lawyer.sophiehsu@Threads

延伸阅读：消委会随行杯｜18款大比拼4款最高分 保温/保冷/防漏/吸管功能 THERMOS/Starbucks不是最高分？

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