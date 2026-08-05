英国研究：5种食物防腐剂增患癌风险 亚硝酸钠增前列腺癌风险32%

食物防腐剂能有效延长食品的保存期限并减少腐坏，在现代食品工业中广泛应用，但同时亦可能对人体健康造成潜在危害。肾脏科医生江守山引述一项研究，指出摄取过量特定防腐剂会增加患乳癌及前列腺癌风险，当中5款防腐剂最危险！

研究详细记录品牌饮食 追踪官方癌症数据

该项大型研究共追踪 105,260 名 15 岁或以上的参与者，平均年龄为 42 岁，其中近八成为女性。所有受试者在参与研究初期均未有罹患癌症，并在平均长达 7.5 年的追踪期间，定期详细填写 24 小时品牌特定饮食纪录。研究人员随后结合健康问卷、官方医疗数据及死亡纪录，全面追踪参与者截至 2023 年底的癌症诊断情况，重点分析柠檬酸、卵磷脂、山梨酸钾及亚硝酸钠等 17 种常见添加剂的长期影响。

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5款防腐剂与高致癌率相关

研究人员将防腐剂分为「非抗氧化型」与「抗氧化型」两大类：前者主要用于抑制微生物滋生或减缓化学腐败；后者则透过减少氧气接触来延缓变质。分析结果显示，摄取过多其中 5 款防腐剂与更高的癌症风险密切相关，且全数属于「非抗氧化型」防腐剂：

山梨酸钾 （E202）：广泛用于糕点与酱料，包括番茄酱、沙律酱

焦亚硫酸钾 （E224）：常用于干果与酒精饮料，包括葡萄酒、啤酒、果酒

亚硝酸钠 （E250）：加工肉类常见添加剂，包括香肠、火腿、腊肉、烟肉、午餐肉

硝酸钾 （E249）：加工肉类常见添加剂，包括香肠、火腿、腊肉、烟肉、午餐肉

乙酸（E260，即醋酸）：主要用于调味与防腐，包括碳酸饮料、薯片、虾条

5款防腐剂与高致癌率相关

山梨酸钾增乳癌风险 亚硝酸钠增前列腺癌风险32%

数据指出，摄取过量山梨酸盐（特别是山梨酸钾），与整体癌症风险增加 14% 以及乳癌风险增加 26% 相关；总亚硫酸盐则与整体癌症风险增加 12% 有关。此外，加工肉品中常见的亚硝酸钠与前列腺癌风险增加 32% 相关；硝酸钾则与整体癌症风险增加 3%、乳癌风险增加 22% 相关。至于总乙酸盐及醋酸的摄取量，亦分别与整体癌症风险增加 12% 至 15%、乳癌风险增加 25% 存在显著关联。

研究团队表示，是次临床统计结果与现有的实验室毒理数据高度吻合，证实部分化学防腐剂确实具有潜在致癌性。美国医学研究人员在相关专题社论中指出，防腐剂虽然具备延长保存期限及降低食品成本等商业益处，但在目前食品添加剂被广泛使用、日常监管机制不足且长期健康影响仍存在不确定性的情况下，各国政府实有必要采取更审慎且平衡的监管措施，以保障市民的饮食安全。

资料来源：肾脏科医生江守山

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