「懒人煮面法」滚水倒入即食面包装 网民担心塑化剂超标 附食安中心指引

近年网上疯传一段影片，有网民分享看到同事直接将滚水倒入即食面的塑胶包装袋内，夹紧袋口焗数分钟即可食用，感叹「看同事这么吃，我终于懂当初设计的巧思了」，这种全程免洗碗盘的「懒人煮面法」引起不少人好奇试用，不过恐怕存在食安风险！

「懒人煮面法」惹吃塑料隐忧 各类物料耐热性有差异

影片随即引发大批网民对食品安全的担忧，纷纷留言热议：「吃塑料」、「都毒」、「塑胶都卷起来了」、「满满的塑化剂」、「溶出塑化剂与化学物质对身体吸收很快」。事实上，这种源于韩国军队的吃法喺当地极为流行，因袋装面比杯面更易收纳而大受欢迎，但背后的健康隐忧却不容忽视。

针对这类直接在包装袋内冲泡即食面的做法，食物安全中心曾公开呼吁市民提高警觉。食安中心指出，即食面包装袋可由多种不同的塑胶物料制造，各类物料在耐热性、抗酸碱能力以及耐油程度等特性上均有显著差异。在直接冲泡的过程中，用于制造塑胶的化学物或添加剂有可能会迁移至食物中，而迁移量的多寡则取决于食物特性、接触温度及时间等因素。

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塑胶分类标签：第3类、第7类塑胶加热易释出有害物

想了解即食面包装是否适合承受高温，关键在于留意包装上记录的塑胶分类标签。若包装袋属于第五类塑胶聚丙烯（PP），一般在摄氏 140 度才会变软，且不含不饱和塑化剂，理应相对安全。若包装袋采用第三类（PVC）或第七类（其他塑胶），则需特别提防；例如聚氯乙烯（PVC）在加热后可能释出氯化物等有害物质，若包装添加了塑化剂，更会对人体健康构成威胁。

塑化剂易溶于油性食物环境 过量吸收或引致儿童发育异常

食安中心特别提醒，虽然正确生产的食品接触物料安全性较高，但塑化剂具有极易溶于油脂的特性，因此含塑化剂的塑胶物料绝不应用于盛载油性食物，而即食面本身正是含有高油脂的食品。虽然少量塑化剂可经由人体自然排出，但若长期或过量吸收，将会引发严重的健康问题。国立成功大学的研究发现，体内塑化剂暴露量过高，会显著增加八岁以下女童出现乳房提早发育及月经早到的风险。

建议使用适当容器烹调

为确保饮食安全，食物安全中心强烈建议市民应遵从食物制造商的指引，将即食面倒入适当的容器内进行烹调。在日常使用任何塑胶食物容器时，亦应严格遵守有关温度上限及微波炉使用的标示。只要按照正确方法使用适当的餐具，化学物迁移量便会微不足道，不会对消费者健康构成风险，切勿为了贪一时方便而得不偿失。

资料来源：Threads、食物安全中心

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