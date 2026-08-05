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深圳租户全家反复生病、求医无果？揭满屋墙身发霉 牙刷毛巾随时中招 附处理与预防要诀

食用安全
更新时间：12:00 2026-08-05 HKT
发布时间：12:00 2026-08-05 HKT

深圳一名租户李女士近日反映，全家莫名其妙反复生病，求医却找不到原因。直至下雨后发现墙纸有发霉迹象，揭开才惊见全屋大面积发霉，霉斑更形成已久。搬离之后，她及丈夫的睡眠品质即明显改善。霉菌俨如健康的隐形杀手，威胁不容忽视。

可诱发过敏性鼻炎、哮喘、霉菌性肺炎

内媒报道，深圳租户李女士称，发现问题后，7月底就搬离了发霉屋，起初房东不愿退还房租押金：「意思如果不是我们坚持要除霉，他刷层油漆就可以，如果坚持退钱，那除霉钱就需要自己出，实在令人无法接受。」在社区组织的协商下，房东最终同意退还押金。李女士表示，房间的霉菌已请专业人员除掉，没有办法化验。

 

霉菌最大威胁在于释放肉眼难见的细小孢子，可长时间悬浮空气中，随时吸入呼吸道。研究证实，即使家中仅见一小片霉斑，若其面积占房间总面积逾0.03%，空气中致病真菌浓度已明显上升。吸入孢子可诱发过敏性鼻炎、哮喘、胸闷、夜间咳嗽，严重可致霉菌性肺炎，亦会刺激眼睛及皮肤，引起流泪、红肿、皮疹等不适。

孢子悬浮空气中 牙刷毛巾随时「中招」

一项涵盖30篇研究的分析指出，长期生活在潮湿或发霉环境的儿童，呼吸道感染风险较一般儿童高出28%至76%。婴幼儿若长期暴露其中，支气管炎及肺炎风险显著增加。过敏体质儿童、长者及长期服用免疫抑制剂人士尤其高危。

单靠擦拭墙角霉斑并不足以解决问题。孢子会随开关门、淋浴、排风扇等动作飘散全屋，沉降于毛巾、浴巾甚至牙刷上，情况远比墙上一小片黑点更值得警惕。

【同场加映】墙身发霉可致过敏哮喘 必学5步家居除霉 抽湿机湿度要设多少？

香港6月至9月高危：梅雨季及台风季节

香港6月至9月是梅雨季及台风季节，墙身极易发霉。窗边、冷气吹风口、家具后方通风不良的位置属高危区域。霉菌生长需要三大要素：

  • 湿度：相对湿度70%至80%以上
  • 温度：摄氏20至30度（最活跃）
  • 营养：灰尘、皮屑、油污等有机物

若发现墙身有少量霉点，应尽快处理，否则可能导致墙身受损、健康风险增加及异味扩散，最终需要大规模翻新。

初期霉菌处理步骤

霉斑仅限于表面，可尝试自行清理（大面积霉斑要寻求专业人士协助）：

工具

  • 75%酒精消毒喷雾
  • 氯系漂白水（用于顽固霉渍）
  • 口罩、橡胶手套
  • 抹布或软布

步骤

  1. 打开窗户保持通风，戴上口罩和手套。
  2. 先在不明显处测试消毒喷雾或漂白水会否令墙壁变色。
  3. 将酒精喷湿抹布，轻轻擦拭霉斑位置。
  4. 擦除后，再喷少量酒精消毒周边范围。
  5. 若霉渍顽固，可用稀释氯系漂白水（1份漂白水＋4份水）轻抹，其后必须用清水彻底擦净。

注意

  • 市售除霉剂含次氯酸钠和氢氧化钠（强碱性），接触皮肤可能引起灼伤。
  • 切勿用力擦拭，以免损坏墙纸表面，令霉菌深入底层。
  • 氯系漂白水不可与酸性清洁剂（如醋、柠檬酸）混合，否则会产生有毒氯气。
  • 应一并清理霉点周边区域，消灭残留孢子。

当霉斑范围广泛、已渗透墙纸背面或底材时，必须委托专业防霉公司处理。

专家教正确使用抽湿机

要彻底预防墙身发霉，最有效的方法是控制室内湿度。台湾外科医生江坤俊曾分享5个正确使用抽湿机贴士：

  1. 抽湿机放中央，勿靠墙角：靠墙角会令空气对流不佳，应放中央位置，并开启风扇辅助，加强空气循环。

  2. 湿度设定60至65%：太低会令皮肤干裂，太高则易滋生霉菌尘螨。

  3. 睡觉时不宜开机：长时间开机会抽走皮肤表面水分，建议日间或睡前2至3小时开机，待湿度下降后关机才入睡。

  4. 使用时必须紧闭门窗：否则室外潮湿空气持续流入，无法有效抽湿。

  5. 定时清理积水槽：积水过满会影响运作，应定期倒水及清洗，防止霉菌滋生。

延伸阅读：回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌

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