初级大人必学！粟米烚得耐软烂无味？即学最佳煮法锁住鲜甜爽脆 煮后冲冻水保证粒粒爆汁！

自己烚粟米经常煮到软烂无味？想保留原汁原味的鲜甜口感，有美食作家公开黄金秘诀，其中煮完后立刻多做一个冲冻水的关键动作，更能保证粟米粒粒爆汁。

即学粟米最佳煮法锁住鲜甜爽脆

据外媒《Simply Recipes》报道，许多人经常不小心把甜粟米烚得太耐，大大破坏了原有的鲜甜口感。理想的甜粟米应该保留一点脆嫩的质地，确保咬下去时每一粒都会爆汁。美食作家Sara Bir特别分享了一个秘诀，确保大家在家也能煮出饱满香甜的完美粟米。

【同场加映】初级大人必学！特选级牛胸肉未必最好？专家教5招挑选秘诀 买前必做1个动作秒测肉质

粟米最佳煮法锁住鲜甜爽脆

1. 滚水烚切忌超过5分钟

如果用滚水烚粟米，只需煮4至5分钟便已足够。大家大可设定计时器，毋须担心粟米会煮不熟。不过要注意，这种黄金时间最适用于新鲜采摘的粟米；如果粟米已经存放了一星期或以上，水分流失会令口感变硬，这时才需要较长的烹调时间。

2.煮后快速冲冻水

粟米烚了5分钟或更短时间后，应立刻捞起并冲冷水，以强行停止烹煮过程。这个冷水降温法与处理西兰花时需要浸冻水不同，大家只需将粟米放在隔水筛中，然后在厨房锌盆用冷水快速冲洗一下即可。这个简单的动作，正是保持粟米鲜甜脆嫩的致胜关键。

【同场加映】蓝莓越大粒越甜？专家教用冻水拣最甜蓝莓 这样做保鲜期长达12个月！

4大粟米保鲜与处理贴士

想让粟米保持饱满多汁的口感，料理时需要注意几个小技巧：

如果选择用滚水烚，时间不要超过四至五分钟。 如果不想在炎热的日子开炉煲水，把厨房弄得热气腾腾，其实可以尝试用微波炉来加热粟米。 买新鲜粟米回家后，切忌立刻剥去外层的叶，最好在准备烹调前一刻才剥开。不过，外露且湿软的棕色粟米须则可以先撕掉。 为了保持粟米的天然甜味，买回家后应尽快放入雪柜冷藏。如果雪柜空间不足，将其存放在保冷箱内也是一个不错的选择。

资料来源：《Simply Recipes》

延伸阅读：初级大人必学！「鸡蛋浮水法」测试新鲜度 4指标判断过期蛋可否吃 鸡蛋放雪柜可摆几耐？