Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初级大人必学！粟米烚得耐软烂无味？即学最佳煮法锁住鲜甜爽脆 煮后冲冻水保证粒粒爆汁！

食用安全
更新时间：07:30 2026-08-06 HKT
发布时间：07:30 2026-08-06 HKT

自己烚粟米经常煮到软烂无味？想保留原汁原味的鲜甜口感，有美食作家公开黄金秘诀，其中煮完后立刻多做一个冲冻水的关键动作，更能保证粟米粒粒爆汁。

即学粟米最佳煮法锁住鲜甜爽脆 

据外媒《Simply Recipes》报道，许多人经常不小心把甜粟米烚得太耐，大大破坏了原有的鲜甜口感。理想的甜粟米应该保留一点脆嫩的质地，确保咬下去时每一粒都会爆汁。美食作家Sara Bir特别分享了一个秘诀，确保大家在家也能煮出饱满香甜的完美粟米。

【同场加映】初级大人必学！特选级牛胸肉未必最好？专家教5招挑选秘诀 买前必做1个动作秒测肉质

粟米最佳煮法锁住鲜甜爽脆 
粟米最佳煮法锁住鲜甜爽脆 

1. 滚水烚切忌超过5分钟

如果用滚水烚粟米，只需煮4至5分钟便已足够。大家大可设定计时器，毋须担心粟米会煮不熟。不过要注意，这种黄金时间最适用于新鲜采摘的粟米；如果粟米已经存放了一星期或以上，水分流失会令口感变硬，这时才需要较长的烹调时间。

2.煮后快速冲冻水

粟米烚了5分钟或更短时间后，应立刻捞起并冲冷水，以强行停止烹煮过程。这个冷水降温法与处理西兰花时需要浸冻水不同，大家只需将粟米放在隔水筛中，然后在厨房锌盆用冷水快速冲洗一下即可。这个简单的动作，正是保持粟米鲜甜脆嫩的致胜关键。

【同场加映】蓝莓越大粒越甜？专家教用冻水拣最甜蓝莓 这样做保鲜期长达12个月！

4大粟米保鲜与处理贴士

想让粟米保持饱满多汁的口感，料理时需要注意几个小技巧：

  1. 如果选择用滚水烚，时间不要超过四至五分钟。
  2. 如果不想在炎热的日子开炉煲水，把厨房弄得热气腾腾，其实可以尝试用微波炉来加热粟米。
  3. 买新鲜粟米回家后，切忌立刻剥去外层的叶，最好在准备烹调前一刻才剥开。不过，外露且湿软的棕色粟米须则可以先撕掉。
  4. 为了保持粟米的天然甜味，买回家后应尽快放入雪柜冷藏。如果雪柜空间不足，将其存放在保冷箱内也是一个不错的选择。

资料来源：《Simply Recipes》

延伸阅读：初级大人必学！「鸡蛋浮水法」测试新鲜度 4指标判断过期蛋可否吃 鸡蛋放雪柜可摆几耐？

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
9小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
7小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
19小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
8小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
8小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
20小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
17小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
17小时前