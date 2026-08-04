北上食牛蛙注意！揭抗生素超标逾5倍 部分含禁用兽药 专家警告可致癌致畸

港人北上经常品尝的网红美食「牛蛙」，近日爆出严重食品安全风波。内媒揭露福建、广东及江苏多地牛蛙产品的抗生素含量最高超标逾5倍，部分样本更被验出国家明令禁用于食品动物的兽药「呋喃唑酮」。专家指，抗生素超标不但损肝脏及软骨发育，禁用兽药更会致癌致畸。

黑心产业链曝光 加工厂以「假样本」应付抽检

内地《澎湃新闻》联合公益机构进行长达一个月的调查，覆盖福建、广东及江苏多地，揭露一条黑心产业链：加工厂按销售商要求，大批量制作未经检测或抗生素超标的「常规」牛蛙，同时准备完全不含抗生素的「无抗」样本，专门用作应付抽检的「掩眼法」；违规产品最终大规模卖往各地市场及食肆。

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涉事供应商「东山县祺行天下供应链管理有限公司」负责人直言：「正常抗生素都会超标。」并承认公司不掌握牛蛙休药期，也不会对所有批次进行第三方送检。其上游加工厂更透露，常规款货源占比高达一半，主要流向批发市场及外卖店。

抽检结果：超标逾5倍 检出禁用「呋喃唑酮」

购自电商平台的部分牛蛙产品，进行检测后发现：

多多买菜 ：一款牛蛙恩诺沙星超标逾5倍，生产商为祺行天下。

：一款牛蛙恩诺沙星超标逾5倍，生产商为祺行天下。 拼多多 ：「美味蛙牛蛙生鲜」店铺产品检出禁用兽药「呋喃唑酮」代谢物。

：「美味蛙牛蛙生鲜」店铺产品检出禁用兽药「呋喃唑酮」代谢物。 食行生鲜：一款牛蛙氟苯尼考超标，生产商为瑞胜食品。

专家：抗生素超标可损肝脏及软骨发育

浙江大学医学院附属第四医院副主任药剂师骆丽萍指出，恩诺沙星及氟苯尼考若长期或过量摄入，可导致人体肠胃不适、肝损害、诱导细菌耐药性，甚至影响胎儿和儿童的软骨发育。

最令人担忧的是 「呋喃唑酮」 ，该药属国家明令禁止在食品动物中使用的兽药，其代谢物（AOZ）具有明确的致癌、致畸、致突变（「三致」）风险，且常规烹饪高温无法破坏，风险等级最高。

专家吁「先检测后交易」餐饮品牌回应不一

据《2025中国牛蛙产业报告》显示，全国牛蛙主题餐饮店逾4万间，产值高达480亿元人民币。面对把关形同虚设的乱象，中国农业大学副教授朱毅呼吁，必须落实「先检测、后交易」机制，快检阴性放行、阳性即时截留封存，并将监管防线前移至养殖及运输环节。同时应建立合格品溢价收购机制，让合规经营者有利可图，从源头保障食品安全。

涉事品牌「蛙来哒」人工客服表示，每个门店均有张贴检测报告，有需要可到门店查阅。另一品牌「老佛爷铜炉蛙锅」则坦言，目前牛蛙养殖普遍会使用抗生素，「只是多少的问题，都是符合规定」，部分门店若使用无抗生素牛蛙则不需张贴报告，并指国家对牛蛙养殖监管越来越严格，厂家会提供检测报告。

资料来源：澎湃新闻

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