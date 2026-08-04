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滚水渌碗筷可杀菌？广东省抽检揭餐具残留洗涤剂 消委会实测细菌减9成

食用安全
更新时间：14:00 2026-08-04 HKT
发布时间：14:00 2026-08-04 HKT

广东省市场监督管理局近日发布食品抽检通告，22批次不合格样品中，有餐厅使用的汤碗被检出「阴离子合成洗涤剂」残留，不符合国家标准。消息一出，「滚水渌碗筷」再次成为热话。然而，用热水烫碗究竟能否杀菌？佛山消委会就曾实测这个广东饮食文化的「餐前仪式」，窥探背后的科学根据！

广州多个餐厅 餐具残留「低毒」洗涤剂

食品抽检通告显示，广州市增城张大妈饺子店、欣瑶大骨麻辣烫店及东莞市中堂螺王记餐饮店使用的汤碗，均被验出阴离子合成洗涤剂（主要成分为十二烷基苯磺酸钠）残留。

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阴离子合成洗涤剂即是洗洁精、洗衣粉等清洁剂的主要活性成分，属低毒物质，于餐饮服务单位中广泛使用。若餐具清洗消毒流程控制不当，残留物可能对人体健康造成不良影响。当局已要求涉事商户下架、召回不合格产品，并记入食品安全信用档案。

滚水渌碗筷｜实测滚水烫30秒超见效

为验证「滚水渌碗筷」的实际效用，佛山消委会曾进行实验，采用人工污染方式，将沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等常见致病菌涂抹在餐具表面，再以不同水温及时间冲烫。

 

结果显示：

  • 100℃滚水，持续30秒：细菌减少约90%
  • 100℃滚水，持续10秒：细菌减少约80%
  • 80℃热水，持续30秒：细菌减少约50%
  • 80℃热水，持续10秒：细菌减少约30%
  • 60℃热水：无论30秒或10秒，细菌减少幅度仅25%或以下

因此，水温越高、时间越长，杀菌效果越好，尤其对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等常见食源性致病菌有明显作用；但部分霉菌孢子或毒素耐热性强，开水无法去除。

滚水渌碗筷｜可冲洗残留洗涤剂

不过，佛山消委会指出，一般餐厅提供的热水温度往往不足100℃，而食客烫碗时间亦往往少于30秒，实际杀菌效果可能有限。然而，烫碗仍有其价值——至少能冲走餐具表面的灰尘、残留洗涤剂等物质，减少化学物摄入风险。所以市民外出用餐时，不妨在条件许可下，用滚水「渌一渌」碗筷，为健康多添一点保障。

 

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