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研究揭90%纸饮管检出致癌物 浸越耐越危险！ 1种饮管最安全

食用安全
更新时间：12:59 2026-08-04 HKT
发布时间：12:59 2026-08-04 HKT

纸饮管不一定比塑胶饮管安全！一项比利时研究发现，高达九成的纸饮管含有具致癌风险的「永久化学物」PFAS，而且饮管浸泡时间越长，防水涂层越容易溶出。研究又发现，1种饮管PFAS残留率为０％，最安全。

90%纸饮管检出致癌物

根据《日日健康》报导，国际权威期刊《Food Additives & Contaminants: Part A》于2023年8月刊登了一项比利时安特卫普大学的研究，Thimo Groffen 博士研究团队测试了市面上39款不同品牌的饮管，在29种全氟及多氟烷基物质（PFAS）中，共验出18种变体。

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PFAS 被称为「永久化学物」，难以降解，长期微量摄入可能增加肝负担、干扰内分泌与甲状腺，甚至增加罹患肾癌、睪丸癌等风险。其中化验结果更频繁检出全氟辛酸（PFOA），该化学物质因具潜在致癌性及环境累积性，自2020年起已被全球明令禁用。以下是各类材质的饮管检测数据：

５种常见材质的饮管检测数据

  • 纸饮管：残留率90%（20款中18款含 PFAS），最高浓度达7.5ng/g，为所有物料最高。
  • 竹饮管：残留率80%（5款中4款含 PFAS），最高浓度达4.47ng/g。
  • 塑胶饮管：残留率75%（4款中3款含 PFAS）。
  • 玻璃饮管：残留率40%（5款中2款含 PFAS）。
  • 不锈钢饮管：残留率0%（5款全部未检出 PFAS）。

植物性饮管（包括纸饮管）出现 PFAS 的两大原因：

  • 加防水涂层：为防止纸与竹在液体中快速软化，制造商常于表面涂抹 PFAS 作为防油防水介质。
  • 非刻意环境污染：树木或竹子（原材料）在种植时受土壤污染，或生产与回收过程中使用了受污染的水源。

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残留率较低的饮管类型优缺点

不锈钢饮管

  • 优点：无 PFAS 残留风险；质地坚固轻便、摔不烂，安全性最高。
  • 缺点：管身不透明不易检查内部清洁；导热快，喝热饮易烫伤。

玻璃饮管

  • 优点：耐受冷热温差（-20°C 至 300°C）；全透明方便确认干净度；有沉降感，喝气泡饮料不易浮起。
  • 缺点：相对较重；若遭重击或极端温差仍有碎裂风险。

3个习惯降低化学物质摄入

在日常饮食生活中，可透过调整习惯减少接触与摄入 PFAS：

  1. 选择零残留材质饮管：自备不锈钢材质饮管，减少使用一次性纸饮管与竹饮管。
  2. 缩短浸泡时间：使用一次性纸饮管时尽快饮完，避免饮管长时间浸泡于液体中，以降低高水溶性 PFAS 溶入饮料的风险。
  3. 正确清洁与使用规范：以专用细刷清洗不锈钢饮管内部，使用不锈钢饮管时避免接触滚烫热饮，使用玻璃饮管前应仔细检查是否有裂痕。

资料来源：《日日健康》

 延伸阅读：全球一年250万人中肺癌！饮食4招减癌变风险 1类鱼有效防肺腺癌

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