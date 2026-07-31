内地仙草农药超标 台湾鲜芋仙CoCo供应商疑中招 35吨原料遭退运 附3步洗走蔬果农药

台湾食药署最新边境查验结果显示，一批由中国大陆出口、重达35.36公吨的仙草原料，被检出含两种农药残留超标，已全数要求退运或销毁。事件更牵连多个知名品牌，包括台湾连锁品牌「鲜芋仙」及「CoCo」，相关品牌均表示使用的仙草原料并非该问题批号，事件引发大众对仙草产品食安的关注。

问题仙草：桃园「仙草世家」进口商

该批农药超标仙草由「祈福国际贸易有限公司」从中国大陆进口，该公司位于桃园中坜，自称两代经营、为「仙草世家」。根据台湾食药署公告，该批产品被检出两种农药——「赛灭宁」与「巴克素」，残留超出标准，须即时退运或销毁。

仙草干是制作仙草冻的主要原料。（AI生成图片）

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祈福国际内部人员澄清，有问题的仙草批号已在海关遭查封，并未流入台湾市面。该公司强调，所有进口仙草均经采样检验，并提供报告予卫生局备查。

台湾鲜芋仙及CoCo称未使用问题批号

台湾鲜芋仙表示，与祈福国际确实有合作关系，但强调有问题的批号产品在海关已全数被查封，并未流入门市。另一连锁手摇饮品牌CoCo亦回应，目前使用祈福国际的仙草汁罐头，均附有食安保证书，并会持续追踪后续状况，呼吁消费者毋须过度担心。

台湾仙草高度仰赖进口

台湾市售仙草原料逾6成来自进口，其中印尼占过半，中国大陆亦占约34%。因应供应链需求，部分业者则坚持选用台湾本土仙草，主要产地为新竹关西。有仙草业者表示，采用台湾本地原料可大幅缩短运输时间，降低变质风险，亦方便对农药使用进行严格管控：「运输过程时间较短，我们能更好掌握品质，消费者也吃得更安心。」

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必学3步骤正确洗走农药

农药残留对人体健康影响取决于超标程度及长期摄取量。一般来说，单次超标未必造成即时健康问题，但若持续食用含违规农药产品，可能影响肝肾功能及神经系统。妇产科医生邱筱宸曾在个人专页分享，清除农药的关键并非依赖化学分解，而是透过物理性的流动将残留物带走。她也教清洗步骤流程，适用于绝大多数蔬果，提供给大家参考：

1. 先浸泡

购买回来的蔬果先保持完整，不去蒂头、不切开，直接放入水盆中浸泡约5分钟，有助于让水溶性农药溶解。

2. 后冲洗

此为最关键的步骤，建议使用细小流动的清水进行冲洗：

叶菜类：轻轻拨开叶面，仔细冲洗根部。

凹凸果实：例如士多啤梨，借由水流反复冲刷带走隙缝中的脏污，可搭配软毛刷辅助清洗。

3. 最后再去蒂切段

待蔬果彻底清洗干净后，再进行切除蒂头或切段的动作。若在清洗前就先切开，脏水容易经由刀口渗入果肉内部。

资料来源：Taiwan EBC News

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