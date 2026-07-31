内地黑心工厂回收发臭薯片废料 加工变食用淀粉流向市面 制粉丝/肉丸/火腿肠

近日有内地媒体暗访调查「酸臭毛粉」黑心产业链，发现有企业将薯片生产过程中产生的残渣及沉淀物堆放至发霉生虫，再转售给加工厂，工厂经清洗后加工制成食用马铃薯淀粉（生粉），供应予食品厂及市场制作制粉丝、肉丸和火腿肠等食物。日前（7月29日）消息曝光后，广大消费者深感不安。

内地工厂回收发臭薯片废料 加工变食用淀粉

食用淀粉常用于制作面包、饼干和饺子等日常食品，然而，近日新京报记者，暗访调查「酸臭毛粉」黑色产业链，放蛇进入百事食品（中国）有限公司武汉分厂（乐事薯片生产工厂）。调查后发现，所谓「毛粉」，并不是破碎后的薯仔，而是薯片生产过程中的薯皮渣和薯片清洗水的沉淀物等副产物。依照规范，这类废弃物只能加工饲料、工业胶水，严禁流入食品加工领域。更恶劣的是，「毛粉」入袋后更未按规定低温储存，而是在厂区空地露天堆放，滋生蚊虫、还散发酸腐臭味，周围布满污水。

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湖北及四川多家淀粉加工厂却公然收购变质毛粉，经过简单提纯加工后，制成食用淀粉流向市场。这类淀粉广泛用于制作粉丝、宽粉、肉丸和火腿肠等大众食品。加工厂负责人心存侥幸，宣称臭味经过加工就能消除，却无视原料霉变滋生毒素的巨大风险。

《新京报》报导指，黑心工厂将薯片废料对外出售，却疏于核查采购方用途，提供非法产业链原料来源。食品加工副产物流向缺乏完整追溯体系，废料买卖游离在监管缝隙，才让部分商家可将工业级废料转化为食品原料，有机会造成食安危机。

资料来源：新京报

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