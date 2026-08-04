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初级大人必学！床褥有尿迹血迹点清理？EMMAS分享5种清洁方法 「熨斗+毛巾」竟是杀螨神器？

食用安全
更新时间：07:30 2026-08-04 HKT
发布时间：07:30 2026-08-04 HKT

床褥沾上尿渍血渍怎样处理？床褥品牌EMMAS分享5大清洁秘诀，其中只需熨斗加毛巾，更能瞬间变身零成本杀螨神器。

5种清洁床褥方法 「熨斗+毛巾」竟是杀螨神器？

床褥品牌EMMAS分享，床褥体积庞大，难以直接清洗和晾干。若不小心弄脏而不作处理，日子久了便会滋生大量细菌和尘螨，随时引发湿疹及鼻敏感。其实，日常清洁床褥并非想像中困难，只要善用家中几件小法宝，就能轻松击退顽固污渍与尘螨，让你每晚安心睡觉：

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1.去除尿迹

工具︰白醋
处理方法： 将白醋喷洒在有尿渍的位置，静待一小时后，用湿毛巾以按压方式清洁，注意不要用打圈方式，以免污迹扩大。若面对顽固旧渍，可沾白醋用牙刷轻刷，最后以风筒吹干。

2.去除血迹 

工具︰柠檬、冷水
处理方法：刚染上的新血迹，应先用冷水清洗，再用湿毛巾加肥皂水按压清洁，注意不要用打圈方式，以免污迹扩大。若血迹已残留一段时间，则可用柠檬汁加盐水按压清洗，切记必须使用冷水清洗床褥血迹，否则血迹会凝固，变得极难清洗。

3.去除饮品迹 

工具︰吸水力强的毛巾、酒精
处理方法：先用吸水力强的毛巾沾上适量酒精，然后轻轻擦拭。此举能有效消除残余饮品的香味，防止引来昆虫。

4.去除床螨

工具︰蒸气机/熨斗/棍子/防尘螨吸尘机

方法1︰尘螨非常怕热，只要温度高于摄氏60度便无法生存。除了将床褥放在阳光下暴晒或用高温蒸气机外，大家亦可在床褥垫上一条毛巾，再用熨斗蒸熨，同样能达致杀螨效果。
方法2︰定期把床褥翻转拍打，亦可用棍子拍打，然后再用防尘螨吸尘机彻底清洁床褥。 

5.去湿气 

工具︰梳打粉
方法︰将梳打粉均匀洒在床褥表面，静待1至2小时，然后用吸尘机彻底吸走剩余的梳打粉。日常亦应多开抽湿机，保持房间干爽。

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日常保养床褥4大方法

以上方法都适合床褥污迹的面积较小，如果污渍面积过大，建议寻求专业的上门洗床褥公司处理。在日常生活中，大家亦应做好以下4步保养床褥：

  • 使用防水保护套： 有效减低床褥沾上污迹及细菌的机会，令我们安心睡觉。
  • 定期吸尘：定期使用吸尘机吸走床褥表面的皮屑与尘埃，防止床褥出现床螨。
  • 定期清洁床褥：最好每两星期更换及清洗一次床单，避免人体的汗水、油脂和死皮积聚。如果想深层清洁床褥，可以找上门洗床褥服务公司处理，确保床褥完全干净。
  • 保持床褥干爽：床褥必须保持干爽，每次清洁完床褥，都要彻底吹干才用。另外，可多开窗，保持空气流通，亦可在房间内放置一部抽湿机以抽走房间内的湿气。 

资料来源：床褥品牌EMMAS

  延伸阅读：床上最脏不是床单！专家揭枕芯藏数百万致病真菌 即学5种枕芯清洗方法

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