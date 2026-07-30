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法式面包/芝士包钠含量最高？食安中心检测12种面包钠含量 哪3款最低？

食用安全
更新时间：17:05 2026-07-30 HKT
发布时间：17:05 2026-07-30 HKT

面包是很多人每日的早餐选择，根据食物安全中心（食安中心）的研究，面包是成人钠总摄取量的第四大来源之一（占6%）。食安中心日前（7月27日）公布一项有关本港市面销售面包钠含量的风险评估研究结果，研究显示，面包样本的整体平均钠含量低于「高钠」水平，但相同种类面包样本的钠含量差距颇大，业界仍有空间减低钠含量。

食安中心检测12种面包钠含量

食安中心从零售层面搜集了共112个非预先包装的面包样本，样本来自港九新界不同商户，包括面包店、港式茶餐厅、贩卖面包的西式咖啡室，以及设有烘焙部的超级市场。研究涵盖12种面包，包括贝果、牛油排包、芝士包、鸡尾包、牛角包、法式面包、菠萝包、肠仔包、芝麻包、甜餐包、吞拿鱼包和提子麦包。此外，食安中心亦特别额外收集了8个肠仔包及8个吞拿鱼包样本，以便分开检测面包部分和馅料部分（即肠仔或吞拿鱼）的钠含量，故样本总数为112个。从同一商家、连锁店或品牌抽取的面包种类，以3款为限。

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食安中心检测12种面包名单⬇⬇⬇

12种面包钠含量

1. 法包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：550、最低：250、最高：670

2. 芝士包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：490、最低：280、最高：640

3. 贝果（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：470、最低：380、最高：580

4. 肠仔包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：460、最低：310、最高：550

5. 牛角包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：440、最低：260、最高：520

6. 芝麻包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：380、最低：240、最高：550

7. 吞拿鱼包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：300、最低：160、最高：430

8. 鸡尾包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：280、最低：200、最高：430

9. 菠萝包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：150、最低：32、最高：260

10. 甜餐包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：130、最低：19、最高：310

11. 奶油排包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：130、最低：18、最高：230

12. 提子麦包（样本数：8）

钠含量（每100克/毫克）
平均：320、最低：13、最高：670

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研究结果显示，这12种面包样本的平均钠含量为每100克320毫克。平均钠含量最高的种类分别为法包（每100克550毫克）、芝士包（每100克490毫克）及贝果（每100克470毫克），而平均钠含量最低的种类则为提子麦包（每100克100毫克）、牛油排包及甜餐包（均为每100克130毫克）。其中几款面包（例如法国面包、芝士包、贝果、肠仔包、牛角酥、芝麻包、吞拿鱼包和鸡尾包）各个样本的钠含量差幅约一至两倍。另外几款面包（例如甜餐包、奶油排包和提子麦包）各样本的钠含量差幅更高于10倍，可见相同种类面包样本的钠含量差距颇大。

研究亦发现，分开化验后，在肠仔包和吞拿鱼包中，馅料部分的钠含量较面包部分高。具体而言，每100克肠仔馅料和吞拿鱼馅料分别含800毫克和440毫克钠，钠含量显著高于面包部分。就肠仔包而言，肠仔平均占整个面包的总钠含量的55%，个别样本介乎46%至71%之间。至于吞拿鱼包，吞拿鱼平均占整个面包的总钠含量的35%，个别样本则介乎28%至43%之间。

食安中心发言人指，虽然研究检测的面包样本整体平均钠含量低于「高钠」（即每100克多于600毫克）水平，但个别面包种类的钠含量较高，例如进食约一个食用分量法包（约100克，即约三分之一条长棍法包）或一个芝士包，就已经达到世界衞生组织建议每日钠摄取量上限（2000毫克）约四分之一。研究亦发现由不同供应商生产的同款面包钠含量差异明显，反映业界在改变配方仍有减钠空间。

食安中心给消费者的建议

  • 保持均衡和多元化的饮食。
  • 避免过量进食钠含量较高的面包，以免摄取过量的钠。
  • 如购买预先包装面包，应参考营养标示所标示的钠含量，同时也应留意其他营养素（例如糖和脂肪）的含量。

食安中心给业界的建议

  • 可考虑改变制作方法和成分配方，以减少面包的钠含量。
  • 提供消费者更多较低钠的选择，并可考虑提供体积较小的面包。
  • 建立公司食品资料库，记录制作面包的钠含量，方便监控。

资料来源：食安中心

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