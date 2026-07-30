厕所小飞虫绝不能乱打！男子随手拍死揉眼染恶菌 持续溃烂须摘除眼球保命 附3方法灭飞虫

去厕所见到墙角停著「小飞虫」，千万别随手拍死！内地竟有男子拍死牠后下意识揉眼，导致严重感染溃烂，最终须摘除整个眼球保命。到底有何方法彻底消灭这种小飞虫？

男子随手拍死揉眼染恶菌 持续溃烂须摘除眼球保命

综合内媒报道，经常伏在厕所浴室墙壁或洗手盆边、俗称「坑渠飞虫」的蛾蚋（又称蛾蠓），看似人畜无害，实则从小就在去水渠及污垢中生长。牠们体表沾满各种病菌，绝对是潜伏在家中角落的「移动传染源」，稍一不慎随时引发严重感染。此前，一名男子有一只蛾蚋落在他的左眼下眼皮处，他随手将其拍死，并下意识地揉擦眼部。没过多久，他的左眼开始红肿疼痛。就医后被诊断为季节性结膜炎，视力由正常急降至0.02，且出现绿脓杆菌感染症状。最终，其眼部及周遭开始严重溃烂，不得不摘除整个左眼眼球保命。眼睛对细菌来说是良好的天然「培养基」。蛾蚋身上携带大量病菌，徒手拍死虫体后手部会沾满细菌，若不经意间揉眼，便会将恶菌带入眼中引发严重感染。

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类似的恐怖事件亦发生在一名8岁女童身上，她连续一个多月反复呕吐出「活虫」，辗转多家医院、服用常规驱虫药均无效。经多学科会诊及虫体鉴定后，最终确诊为蛾蚋幼虫消化道感染。经调查分析，马桶冲水或洗漱时溅起的水花，将去水渠内的蛾蚋幼虫溅到了牙刷、漱口杯及洗手盆枱面上。女童日常刷牙洗漱时不慎误食，引发持续性寄生感染。由于普通口服驱虫药无法根治，最终只能透过彻底清洁喉管来根除虫源。

据了解，居家最常见的为「白斑蛾蚋」，其密布全身的倒刺绒毛极易附著去水渠的淤泥、细菌和粪便微生物。研究发现，牠们全身携带多种致病菌，包括大肠杆菌、沙门氏菌及绿脓杆菌等，可导致老人、儿童及免疫力较弱人群出现口腔、皮肤、消化道等多重感染。

北京大学人民医院眼科主任医生李明武指出，蛾蚋造成眼部感染主要有两种常见途径：

飞虫直接掉落、飞入眼内，虫体毛刺、病菌直接附著于眼部造成污染。

徒手拍碎、捏碎蛾蚋后，手部沾染大量虫体体液、致病菌和碎屑，下意识揉眼，会将污染物带入眼内。

因此，严禁用手直接拍打或捏碎眼部周边的蛾蚋；接触蛾蚋后严禁用污染的手去揉眼或用纸巾干擦眼球。

蛾蚋入眼急救3步曲

若飞虫不慎入眼，应谨记以下急救流程：

温和冲洗：用人工泪液、生理盐水或抗生素眼药水缓慢冲洗眼部。应急时，新开的樽装纯净水、矿泉水或干净的冻开水亦可，但绝对不建议使用自来水或井水。 分区处理：若小虫停留在眼白、眼皮内侧等安全区域，洗净双手后，用无菌棉花棒轻轻黏出即可；若落在黑眼珠（角膜）上，可尝试多冲洗一会，切勿触碰、擦拭或抠挖，以免加重角膜损伤。 及时就医：若冲洗后仍存在眼痛、眼红、畏光、视力模糊，或虫子无法冲出嵌在眼部，必须立即前往眼科求诊。

灭虫达人教3招 去除厕所飞虫

一名灭虫达人早前在Threads「克拉拉的居家笔记」发文分享，要彻底消灭浴室里烦人的蛾蚋，可跟从以下3大方法：

3招去除厕所飞虫

3招去除厕所飞虫：

清洁去水管： 彻底清除喉管内壁的污垢，让牠们无法产卵。可使用去水管专用的「泡沫清洁剂」或稀释漂白水（需注意避免腐蚀喉管）。清洁时要注意，不能只是用水冲洗，而是要确保清洁剂「接触到管壁」。

排水口加盖：直接封住去水位，防止飞虫从喉管飞出。

睡前加一道防线： 洗完澡后，往排水口喷洒防虫喷剂，让管内留下害虫不喜欢的味道。由于浴室环境较为密闭，建议选用成分天然精油的友善产品，以保障家人健康。

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