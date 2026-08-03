烚蛋难剥壳好崩溃？营养师教3步完美剥壳秘诀 谨记要从这一边开始！

每次烚蛋剥壳都剥到「甩皮甩骨」好崩溃？有营养师亲授3步完美剥壳秘诀，并谨记从鸡蛋的这一边开始剥起，就能轻松剥出白滑鸡蛋。

营养师教3步完美剥蛋壳秘诀 谨记要从这一边开始！

营养学博士吴映蓉在Facebook专页发文指，早上剥烚蛋都剥到想把它丢掉，可能是因为鸡蛋太新鲜。通常越新鲜的鸡蛋，煮熟后越难剥壳。这与鸡蛋内的化学变化有关：新鲜鸡蛋的蛋白酸碱值较低，含有较多二氧化碳，令蛋白和内层蛋膜紧紧黏连在一起，两者之间几乎没有空隙。当鸡蛋存放数天后，蛋内的二氧化碳会慢慢散失，蛋白的酸碱值随之上升。此时，蛋白和蛋壳之间会形成空隙，令两者较容易分离，剥壳时自然更顺畅。她指出，剥壳是否顺利亦与「煮法」息息相关，建议大家在煮烚蛋时，可跟从以下3个步骤：

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水滚后才放鸡蛋 煮好立刻浸冰水 从较钝、气室较大的一端开始剥

日本鸡蛋协会加码秘诀

除了上述3步，日媒《grapee》就此向「日本鸡蛋产业协会」请教，并归纳出以下3大秘诀：

想烚蛋更容易剥壳，可使用放了一段时间的鸡蛋煮烚蛋，比新鲜鸡蛋更好剥壳。这是因为新鲜鸡蛋的蛋白含有较多的二氧化碳，蛋白和蛋壳之间几乎没有空隙。二氧化碳会在鸡蛋产下后一星期左右排出。此时，蛋白和蛋壳之间会形成空隙，使鸡蛋更容易剥壳，口感也更好。 煮蛋时，可先用图钉或扣针，在鸡蛋较圆的一侧轻轻刺穿一个小孔。这个简单的步骤，能让水在烹煮时渗入蛋壳膜和蛋白之间，从而使两者更容易分离，剥壳时自然更顺畅。 将煮熟的鸡蛋立即放入冻水，从而让蛋白与蛋壳之间形成更明显的空隙，令剥壳过程变得轻而易举。

资料来源：营养学博士吴映蓉

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