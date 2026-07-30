外卖放室温地方超过2小时唔食得？专家揭恐食物中毒 饭盒「微温」最危险！

许多市民平时习惯食外卖，但不少人在吃完外卖饭盒后，回家却出现腹泻与肠胃不适，问题不在于食物本身而是保存方式。胸腔暨重症科医生黄轩指出，最令人担忧的情况是店家于上午 10 时做好外卖饭盒并放在室温，顾客却等到下午 1 或 2 时才食用。食物离开安全温度后放在室温最好不要超过 2 小时，若气温高于 32°C 更不应超过 1 小时，以降低食物中毒的风险。

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医生：密闭饭盒易形成细菌滋生温床 室温放置太耐增中毒风险

外卖饭盒是否安全，关键不在于是否装入盒内，而是在于能否持续维持「热的够热、冷的够冷」的保存温度。黄轩医生指出，夏季包好的外卖饭盒存在一定风险，饭菜一旦装入盒内会形成相对密闭环境，热饭热菜堆叠在一起，中心温度可能长时间停留在 20–50°C，这正是许多细菌生长最快的「危险温度带」（约 5–60°C）。当盒盖盖上后，水蒸气会凝结产生水珠，增加的湿度更有利于细菌快速繁殖。许多外卖饭盒是提前数小时制作，若没有适当保温（高于 60°C）或冷藏（低于 4°C），食安风险将会大幅增加。

在临床经验上，医生最担心的是上午制作好的外卖饭盒，一直放在室温环境下摆卖，直至下午 1、2 时才被市民购买食用。根据食品安全原则，室温约 25 至 35°C 时，熟食放置时间不宜超过 2 小时；若环境温度超过 32°C，最好 1 小时内就应售出或改为冷藏保存。若上午 10 时做好的外卖饭盒一直放在桌上摆卖，到了下午已放置 3 至 4 小时，食物中毒风险将大幅提高，特别是白饭、肉类、鸡蛋及卤汁等富含水分与营养的食材，更容易滋生细菌。

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建议冷藏外卖食用前 须充分加热至高温

若外卖饭盒全程维持在 60°C 以上进行保温，则可以摆卖较长时间，但仍须注意食物的食用品质。若将外卖饭盒快速降温并全程冷藏于 4°C 以下，保存时间则可延长约 1 至 3 天；市民在食用前仍须将食物充分加热，确保中心温度至少达到 75°C。

建议冷藏外卖食用前 须充分加热至高温

「微温」饭盒最危险！30 至 50°C 细菌容易大量繁殖

黄轩医生提醒，市民在购买外卖时可掌握几项防食物中毒的原则，包括优先选择即叫、即炒、即装的食物。热食应摸起来明显烫手，冷食则应保持冰凉；相反，若外卖饭盒已装盒并放置于室温许久，或是摸起来仅属「微温」，市民就要提高警觉，因为 30 至 50°C 正是细菌最容易大量繁殖的温度。

资料来源：黄轩医生

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