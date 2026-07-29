皇家美素力奶粉被揭含铅 衞生署指303个婴儿受影响 附铅对健康的7大影响 BB风险最高？

BB奶粉安全问题近日引起全城关注。澳门当局早前检出「皇家美素力1号婴儿配方奶粉」（批次：1W07KPJ）铅含量超出当地标准，衞生署随即设立热线及转介303名受影响婴儿予医管局跟进。涉事品牌荷兰皇家菲仕兰强烈要求澳门复检同一批次，并提交两间独立第三方化验所报告，显示样本铅含量符合港澳标准，对仅以一罐样本作检测的安排表示保留。

奶粉含铅｜澳门验出一罐样本超标 香港未见同类情况

食安中心指出，受影响批次产品曾分销至本地市场，正加强抽检婴幼儿配方奶粉。根据食安中心数据，2023年至2026年6月间，已在市面抽验超过2,000个样本进行化学及微生物检测，包括铅含量，并无发现超标个案。

皇家美素力1号婴儿配方奶粉

荷兰皇家菲仕兰7月27日与澳门相关部门会面，提交由两间获ISO 17025认证的独立第三方化验所就三个样本完成的检测报告，结果显示铅含量均符合澳门及香港标准。公司在声明中强调，对澳门当局仅以一罐样本作检测的安排表示保留，并强烈要求就同一批次产品再度抽样检测，以进一步厘清事实，避免公众疑虑。

奶粉含铅｜衞生署：303个婴儿转介医管局跟进

衞生署已设立电话热线，解答父母有关婴儿状况及转换奶粉的疑问，并协助转介有需要个案。截至昨日（28日）下午4时，共接获398个电话查询，母婴健康院亦收到33宗相关查询，已按个别情况提供建议，并将303名受影响婴儿转介至医管局进一步跟进。

1.铅

影响：铅是最常见的神经毒性重金属之一， 会伪装成钙离子潜入神经细胞， 严重破坏神经传导功能， 且对儿童的危害更甚于成人。

相关研究：血液中铅含量每增加10微克/分升， 儿童智商平均下降4至5点， 即使微量暴露也会造成注意力不集中、 学习困难和行为问题， 而这种智力损伤可能是永久性。

常见症状：在成人中， 慢性铅中毒则可能引发周边神经病变， 出现手脚麻痺、肌肉无力， 症状与颈椎压迫神经时相似。

家长应检查手头上的「皇家美素力1号」奶粉是否属批次「1W07KPJ」，如有疑虑可致电衞生署热线或咨询母婴健康院。医管局儿科专科医生提醒，若婴儿出现食欲不振、呕吐或烦躁等异常，应尽快求医。转换奶粉时宜循序渐进，并咨询儿科医生或营养师意见。

【同场加映】常吃身体易藏甚么重金属？铅对健康有何影响？

奶粉含铅｜铅对婴幼儿风险最高 或影响智商？

衞生防护中心指出，铅可透过进食、呼吸或皮肤表面吸收进入人体。若过量接触及被吸收，可对多个身体器官及功能造成影响，包括：

神经系统发展影响（尤其对儿童） 贫血 高血压 消化系统病征 肾功能受损 生育能力受损 不良怀孕结果

6岁以下婴幼儿比成人更易吸收铅，加上处于快速生长阶段，发育中的器官及组织较易受铅影响。孕妇及哺乳妇女吸收的铅亦可间接传递给胎儿及幼童。

神经外科医生谢炳贤曾发文分析，铅是最常见的神经毒性重金属之一，会伪装成钙离子潜入神经细胞，严重破坏神经传导功能，且对儿童的危害更甚于成人。有研究指出，血液中铅含量每增加10微克/分升，儿童智商平均下降4至5点，即使微量暴露也会造成注意力不集中、学习困难和行为问题，而这种智力损伤可能是永久性。在成人中，慢性铅中毒则可能引发周边神经病变，出现手脚麻痺、肌肉无力，症状与颈椎压迫神经时相似。

香港铅含量上限0.01ppm

消委会指出，慢性铅中毒可影响神经系统发展，具体影响视乎身体含铅量，婴幼儿较易受铅影响。香港现行最高准许浓度为每公斤0.01毫克（0.01ppm），与食品法典委员会及欧盟法例上限（欧盟为0.020毫克）指标相约。

资料来源：衞生防护中心、消委会、神经外科医生谢炳贤

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