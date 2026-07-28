央视揭发「养生茶」藏毒药 生附子包装成「农产品」出售 服用3毫克可致死 中毒个案遍布全国

养生不成反而丧命？央视《财经调查》近日揭发，网购及坊间市场非法销售有毒中药——生附子，这种含乌头碱的药材，口服0.2毫克即可中毒，3至5毫克足以致命，却被不法商家包装成「养生茶」、「初级农产品」，透过短视频增加流量，以假包装及隐蔽交易网络等不法手段，将「有毒养生茶」卖往全国各地，至今已酿成多宗中毒及死亡事故。

附子中毒个案遍布全国 35岁男服后昏迷不治

央视发现，近月有多宗附子「中毒」个案，2026年1月，上海一位35岁男子网购附子自行熬制中药汤，服用后昏迷，经近8天抢救无效不幸离世；3月，广州一位七旬老翁自行煎煮生附子，饮用后中毒入ICU，险些丧命；5月，深圳一位33岁女性冲服生附子粉导致昏迷，经多日抢救才脱离生命危险。附子是甚么？是天然毒药吗？

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附子为中医常用温里药，有散寒止痛功效，但其主要活性成分「乌头碱」毒性极强。成年人口服0.2毫克即可中毒，3至5毫克可致死。因此，生附子必须经专业炮制后方可入药。国家《医疗用毒性药品管理办法》明确规定，生附子属毒性药品，收购、经营需由指定药企负责，严禁任何单位或个人私自买卖，网售更属违法。

亳州市场代购称「这个能毒死人」

央视记者在安徽亳州中药材市场调查后，发现正规摊位不敢摆卖附子，但有「代购人员」长期于停车场、路边，以「熟人介绍」方式兜售。卖家直言：「这个很毒的，能毒死人。」并透露生附片每斤40至80元人民币，但不会问顾客用途，更无任何用药指导。

部分店家更以「冷门（冷背）药材」为幌子，在店内暗售生附子及同样有毒性的「生半夏」，有店员直言：「有毒，不让经营，不认识的不卖。」可见，这些不法商家其实是有意图出售毒药。

「农产品」包装 +「1元连结」逃避监管

央视调查发现，此类非法销售链已形成一套成熟体系去逃避监管，包括以下4大手法：

1. 虚假包装避监管

将生附子包装标示为「初级农产品」，声称「这边写是属于农产品，但是你买的是中药」。通过套用农产品标签来做掩护，避开监管部门检查。

2. 隐蔽交易网络

商家并未设置正规网店，而在抖音、快手等平台发放养生短片，吸引客群加入微信粉丝群，再进行私下交易。

3. 假代号掩护

用「土豆」、「黑化土豆」等暗号代称附子，直播间则用「葛根荷叶山楂茶」连结实际发货附子。

4. 1元网购连结

设置万能商品连结，定价1元，商品详情页无任何药材资讯及图片，只强调「1万多种中药材」。即使监管部门检查，也查不出任何信息，销售量竟高达6万多单。

江油附子种植户「有货就卖」

四川江油是公认的传统道地附子产区，江油附子获得国家地理标志保护产品称号。当地种植户不理会电商客户有没有经销有毒中药的资格，更建议对方「多平台开号，封了再开」。另外，当地厂房脏乱，附子随意堆放，工作人员称：「我们卖的是农产品，不管它是不是药。」更教路以短视频吸客后转入私域交易，声称「风险最小，赚钱最多」。

有电商培训导师直言：「买附子的多是年龄稍微偏大的40至60岁的中老年人，这些人最喜欢刷视频号」，指中老年人对健康焦虑，愿意高价买单，只要打出养生标签就能抓住他们的消费心理。学员第一场直播即可赚取数千元人民币，利润惊人。

乱用可致口舌和四肢麻痺

衞生署曾表示，乌头碱是一种乌头类生物碱，存于多种植物。若不当使用，乌头类生物碱会导致中毒病征，包括唇周口舌和四肢麻痺、晕眩、恶心、呕吐、腹泻、脉搏微弱、呼吸困难、心悸胸闷等等，严重者可致命。应当立即停止食用可疑食品，采取简易方式催吐。

消费者要留意，最好在专业医师诊断和指导下使用中药，避免自行购买和服用任何药材，以免养生不成反丧命。

资料来源：央视《财经调查》

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