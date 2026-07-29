三文鱼有虫？惊见「神秘白丝」不明物体 专家揭5大高危鱼类 附预防方法

三文鱼向来深受市民喜爱，不论是作刺身生吃还是煎煮食用均极受欢迎。台湾一名网民近日于Threads分享了一宗食安惊魂事件，表示当天于超市购买了一块三文鱼，随后突发注意到鱼肉上有一条细白色的未知物体。

买三文鱼惊见疑似寄生虫 煮熟后卷曲呈透明状

楼主惊慌表示：「不确定是不是寄生虫？将它丢进热锅时，它竟然瞬间卷曲起来并变成透明，甚至发出『啵啵』的爆裂声，真的很恐怖！大家有遇过这种情况吗？」

照片传开后随即引发热烈讨论，不少网网民纷纷留言警告：「看起来绝对是虫，赶紧扔掉吧！」亦有网民分享家人经验指出：「我妹妹说将鱼肉浸泡于温盐水中一段时间，寄生虫就会爬出来，自此便禁止家人再吃刺身。」更有熟知海鲜食安的网民直言：「这无疑是寄生虫！其实鱼类体内的寄生虫挺多的，只是平时有否被肉眼发现而已。」

食安中心指出常见海产寄生虫类别 患者或出现腹泻及皮肤过敏反应

事实上，市民食用三文鱼后感染寄生虫的事故于本港及外地均屡见不鲜。食物安全中心指出，在众多海产寄生虫当中，最值得社会大众关注的主要包括蛔虫、绦虫以及吸虫三大类别。大多数寄生虫进入人体后，会引致患者出现轻微至中度的不适症状，部分人亦有可能因免疫反应而出现全身红疹与皮肤痕痒等过敏情况。

严重个案寄生虫可侵入重要器官

食安中心特别提醒，在一些较为严重及复杂的感染个案中，寄生虫的害处绝不仅限于肠胃不适。除了会引致持续腹泻与剧烈腹部不适外，部分寄生虫（例如肺吸虫）甚至具备穿透肠壁并进入患者重要器官（如肺部）的能力，从而引发极为严重的并发症，市民切不可掉以轻心。

楼主惊慌表示：「不确定是不是寄生虫？将它丢进热锅时，它竟然瞬间卷曲起来并变成透明，甚至发出『啵啵』的爆裂声，真的很恐怖！大家有遇过这种情况吗？」Threads＠oliv_coz4154

照片传开后随即引发热烈讨论，不少网网民纷纷留言警告：「看起来绝对是虫，赶紧扔掉吧！」Threads＠oliv_coz4154

5种常见高危鱼类 2种方式彻底消灭寄生虫

鲩鱼：属淡水鱼，生活在易受污染的静止水源，加上是本港最受欢迎鱼类之一，风险较高 三文鱼：虽为海鱼，但常作刺身生食，增加感染风险 吞拿鱼：同样常被生食，是今次事件主角 鲭鱼：港人常见食用鱼类，亦属易感染品种 石斑：体内可能含海兽胃线虫，彻底煮熟即可安全食用

香港鱼类学会创会会长庄棣华补充，寄生虫在热带地区较活跃，环境适合其生长，因此热带鱼带虫可能性高于寒带或温带鱼。淡水鱼因生活于流动性较低的水源，邻近泥土易受污染，感染风险同样较高。坊间流传以葱蒜、芥末消毒的方法并不可行，只有2种方式能彻底消灭寄生虫及其虫卵：

摄氏零下20度冷藏数日

高温彻底煮熟

他强调，只要寄生虫被煮熟，即使进食也不会有太大影响。以港人常吃的石斑为例，体内虽含不少寄生虫，但彻底蒸熟后食用便安全无虞，至今未听闻进食寄生虫尸体中毒的病例。

感染寄生虫后期症状可致命 专家教3招预防感染

肠胃及肝脏科专科医生吴昊曾接受《星岛头条》访问时表示，人体感染寄生虫虽然初时症状不明显，但随著时间推移，有机会恶化，症状集中于3大器官：

肠道：营养吸收变差、人渐消瘦、腹胀、消化不良、肠塞导致便秘及呕吐、肛门痕痒、大便有虫 胆管：胆管闭塞、黄疸、胆囊及胆管发炎 脑部：头痛、抽搐、性情大变、影响视觉或感觉、活动不良

文嘉敏提出3大预防方法，减低受寄生虫感染风险：

1. 彻底煮熟才进食

一般寄生虫无法抵御高温，彻底煮熟可将其消灭

误食生寄生虫或虫卵，可能导致肠胃或脑部感染

2. 从正规途径购买鱼类

正规渠道销售的鱼类安全性较高

例如经鱼类统营处销售的鱼类

3. 不要进食自行捕获的野生鱼

自行捕获的鱼类难以得知有否受感染

避免到不明水源或不洁水源捕鱼进食

资料来源： Threads、食物安全中心

延伸阅读：寄生虫数量40年间增283倍

美国华盛顿大学曾进行有关寄生虫的研究，详细的研究结果如下：