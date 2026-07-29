初级大人必学！煮食炉陈年油污超难洗？即学用1文具秒清缝隙顽垢 还原亮白炉面

厨房煮食炉缝隙的陈年油污，绝对是家居清洁的「最大恶梦」！即使出动百洁布及强力清洁剂，依然难以深入死角。想彻底清走顽固焦垢，有专家教只需善用一款平价文具，不伤炉面就能秒速刮走隐藏油污，轻松还原亮白炉头。

用1文具秒清除煮食炉缝隙顽垢

据《Daily Meal》报道，煮食炉面若不每天抹拭，积聚的油污便会成为家居清洁的恶梦。煮食时溅出的油渍和食物残渣，会随时间因受热而硬化，在炉面上形成一层难以清除的碳化焦垢。若不想使用含有强烈化学成分的清洁剂，不少人会选择柠檬汁、白醋或梳打粉等天然清洁剂来去污。然而，即使是最强效的清洁用品，往往也难以彻底清除隐藏在缝隙角落的陈年油垢。

每晚彻底清洁厨房固然是好习惯，但在日常快速抹拭之外，偶尔也需要针对电磁炉边缘、或明火炉头上堵塞的食物残渣进行深度清洁。由于普通的百洁布或海绵体积较大，难以深入狭窄的缝隙，报道建议大家善用一款平价文具——「万字夹」，即可轻松清除缝隙的顽固污垢：

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用1文具秒清除煮食炉缝隙顽垢



1.弯曲出「倒钩」秒清旋钮油渍

只要将万字夹外侧弯曲的部分拉直展开成尖头，便能当作清洁炉头的利器。这个技巧同样适用于清洁开关旋钮的周围；若将万字夹的末端屈曲成「倒钩」状，便能完美贴合圆形的旋钮边缘，沿著边缘滑动，轻松刮走积聚的黏腻污垢。

2.侧放轻划 深入极狭窄边缘

煮食炉两侧或边缘的狭窄缝隙极易藏污纳垢，只需将万字夹侧放，沿著边缘轻轻一划，便能将食物碎屑及油脂连根拔起。虽然牛油刀也能起到类似作用，但刀身通常不够纤细；相比之下，万字夹更为小巧，能轻易伸入凹槽等一般清洁工具无法触及的狭窄区域。

3.包裹纸巾防刮花 确保炉头已冷却

在开始清洁前，务必确保炉头已完全冷却。清洁时动作要轻柔，建议先将外面的污垢挑出，避免将食物残渣推入炉头更深处。若担心金属材质会刮花电磁炉或玻璃炉面，可以在万字夹尖端包裹一层纸巾。这样既能保护炉面免受刮损，又能利用万字夹的尖端刮除顽固油渍。

4.完胜牙签与旧牙刷

另一个常见的清洁妙招，是用纸巾包裹牙签来清理边缘污垢。不过，万字夹由金属制成，不会像木制牙签般脆弱容易折断。此外，不少人会用旧牙刷大扫除，虽然刷毛能清除部分污垢，但往往不够幼细和坚硬，无法真正深入最狭窄的死角。

资料来源：《Daily Meal》

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