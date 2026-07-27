合法食物添加剂32种增至58种引发热议 E编号点样分？研究揭与死亡率相关？

近日Threads上网友热议，指卫生署将香港合法的防腐剂及食物添加剂由32种增加至58种，引发公众对食品安全的高度关注。有人担心「越吃越多添加剂」、「添加剂毒害市民」。等。到底这项法规更新代表什么？日常生活中常见的食物添加剂有哪些？E编号和INS编号又该如何区分？

添加剂32种增至58种 过渡期至今年12月

早在2024年底，《食物内防腐剂规例》已将准许使用的防腐剂及抗氧化剂由32种增至58种，这包含29种现有规管物质、29种新增物质，以及删除了3种过时添加剂，最高准许含量的「添加剂—食物」组合由目前约900个增加至约2000个。

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法例生效后设有24个月过渡期，让业界逐步适应，过渡期将于今年12月29日届满。这意味着，市面上部分产品可能仍在沿用旧配方，消费者在选购时需多加留意标签。

E编号/INS编号点样分？7大类别一览表

欧盟的E编号系统将添加剂按功能分类；本港食环署同时参考了世卫的国际食品法典委员会的INS编号，因此消费者在日常生活中，会接触到E编号或INS编号的食物标签：

类别 E编号 INS编号 色素 E100-E199 100 – 199 防腐剂 E200-E299 200 – 299 抗氧化剂 E300-E399 300 – 399 增稠剂/乳化剂 E400-E499 400 – 499 酸度调节剂 E500-E599 500 – 599 增味剂 E600-E699 600 – 699 甜味剂 E900-E999 950 – 968

德国研究：12种添加剂与死亡率相关

德国基森大学研究团队曾发表研究，分析了英国生物样本库18.6万参加者数据，发现超加工食品摄取量与死亡率显著相关，研究进一步锁定12种与死亡率相关的添加剂，包括

增味剂：味精（谷氨酸）和核糖核苷酸

甜味剂：乙醯磺胺酸钾、糖精和三氯蔗糖（蔗糖素）

加工助剂：抗结块剂、固化剂和增稠剂

各种糖类：果糖、转化糖、乳糖和麦芽糊精

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5类需特别留意的添加剂

根据上述研究及英国食品标准局（FSA）与欧盟食品安全局（EFSA）的评估，以下添加剂需特别注意：

1. 防腐剂

E250（亚硝酸钠） ：用于腌制肉类（香肠、火腿、午餐肉），在高温下可形成致癌物亚硝胺。IARC将其列为1类致癌物（加工肉类）。

：用于腌制肉类（香肠、火腿、午餐肉），在高温下可形成致癌物亚硝胺。IARC将其列为1类致癌物（加工肉类）。 E220（二氧化硫）：用于干果、红酒，约1%人口对亚硫酸盐敏感，可能引发哮喘。

2. 人造色素

含有以下六种色素的食品（南安普顿六色素）须标示「英国自愿警告标签」，可能对儿童的行为及专注力有影响：

E102（柠檬黄）、E104（喹啉黄）、E110（日落黄）、E122（淡红）、E124（丽春红）、E129（诱惑红）。部分研究指出这些色素可能与儿童专注力不足及过度活跃症（ADHD）有关，但仍需更多研究。

3. 增稠剂/乳化剂

E407（卡拉胶）： 来自红藻，用于乳制品替代品及冰淇淋。网上曾流传其引致肠道发炎，但EFSA 重新评估后确立每日可接受摄入量为75mg/kg/day。

来自红藻，用于乳制品替代品及冰淇淋。网上曾流传其引致肠道发炎，但EFSA 重新评估后确立每日可接受摄入量为75mg/kg/day。 E433（聚山梨酯80）、E466（羧甲基纤维素）：虽有动物研究显示可能影响肠道屏障，但尚未在人体研究中证实。

4. 增味剂

E621（味精）：欧盟EFSA及FDA均将其列为安全，没有使用量限制。研究证实谷氨酸（味精成分）天然存在于番茄、帕马森芝士、母乳中，人体每日自然产生约50克，是常被误解为「有害」的添加剂。

5. 甜味剂

E954（糖精）、E955（三氯蔗糖）、E950（乙醯磺胺酸钾）：在安全摄入量内使用，但长期过量可能影响肠道菌群。

学会看成分标签 减少摄取加工肉

食物添加剂的存在，有功能上的必要性，包括延长保质期、防止变坏、改善口感与风味。消费者在选购时，不妨多加留意以下几点：

学会看成分标签：优先选择添加剂种类少、名称熟悉的食品。 减少加工肉类摄取：避免长期大量摄取单一超加工食品。 留意儿童零食：避免含南安普敦六色素的食品，尤其有ADHD倾向的儿童。 不必恐慌味精：天然食物中的谷氨酸与添加味精化学结构相同，正常摄取安全。

资料来源：g6pdmama.hk@Threads、Dr. Emily Torres, RDN、CFS、

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