国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途

近日有网民在社交平台揭露，某国际连锁茶饮店员工使用俗称「小白」的「科技海绵」清洗食器，引发外界对餐具安全的关注。虽然涉事品牌未有正式回应，但多名曾任职该店的网友相继发声，指「好多年前已经用紧」。有医生警告，科技海绵由三聚氰胺与甲醛发泡制成，不应用于清洗餐具，若残留或溶出有害物质，长期接触恐增肾衰竭及癌症风险。

科技海绵｜三聚氰胺＋甲醛 遇水易溶出

林口长庚医院临床毒物中心主任颜宗海医生指，科技海绵纤维细小且具硬度，能深入缝隙清洁，但材质本身为「三聚氰胺-甲醛树脂」（美耐皿）发泡制成。两者均具水溶性，在清洗过程中容易释出，残留于食器表面。

三聚氰胺 ：具肾脏毒性，长期摄入可致肾结石、肾衰竭。

：具肾脏毒性，长期摄入可致肾结石、肾衰竭。 甲醛：世界卫生组织列为一级致癌物，与鼻咽癌、白血病有关。

科技海绵｜网店热卖 消费者易误用

据了解，科技海绵在网上平台均有售，售价低廉，但产品说明多未标示「不可清洗食器」的警告。有机会令不少家庭误以为其清洁力强，将其当作万能清洁工具。

（淘宝截图）

科技海绵｜2种高危用法 加速毒物释出

颜医生强调，以下2种使用方式最危险，应绝对避免：

清洗食器：若未彻底冲洗，残留的三聚氰胺可能随食物进入体内。 配合暖水使用：高温会加速有毒物质溶出，增加污染风险。

此外，科技海绵亦不应接触油性或酸性物质（如柠檬汁、醋），同样可能导致三聚氰胺释放。

科技海绵｜正确用途：仅限环境清洁

医生建议，科技海绵仅适用于清洁地板、玻璃、瓷砖或墙面等非食器表面。切勿用于洗碗盘、锅具、蔬果，更不应让儿童接触。

资料来源：vvills.chan@Threads

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