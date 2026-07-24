北上睇医生︱AlipayHK推预约挂号服务 附3步骤教学 包括睇牙、验眼、产科

近年除了北上消费购物外，越来越多香港市民会选择前往深圳等大湾区城市就医。然而，若未事先预约，现场排队轮候往往耗费大量时间。为了优化就医体验，AlipayHK 近日宣布于 App 内直接提供内地医院医疗服务预约功能，首阶段已涵盖逾百间内地医疗机构。市民欲了解如何在应用程式内完成挂号，可参阅下文简单3个步骤详细教学。

AlipayHK平台推出跨境挂号服务 简化流程节省现场轮候时间

前往医院诊治时，若未事先预约挂号，市民通常需要于现场耐心等候。对于特意北上求医的港人而言，长时间的排队轮候极为不便。AlipayHK 日前正式宣布，推出全港电子支付平台首个「北上医疗挂号预约服务」，旨在全面简化港人跨境就医的繁琐程序。

市民如今只需透过该 Super App，即可随时随地查阅内地医疗机构的详细资料并直接完成挂号。部分合作医院更特别支援以香港手机号码或回乡证进行网上预约，极大地方便了未有内地电话号码的香港居民。

【同场加映】落马洲应急医院服务2026 | 照磁力共振「求医捷径」！港女获转介后轮候缩短 附服务收费详情及交通设施

服务首阶段覆盖过百间医疗机构

目前该项预约服务的首阶段已涵盖超过 100 间内地医疗机构，网络遍布深圳、广州、佛山及东莞等港人北上热门城市。合作单位包括各类大型医院及诊所，未来更计划将服务扩展至超过 300 间医疗机构。

值得注意的是，预约名单中亦涵盖了香港长者医疗券适用的深圳指定牙科医疗机构。合资格的香港长者不仅可以使用医疗券接受牙科服务，更可提前于 App 内完成挂号，无须抵达现场后才开始排队，显著节省宝贵时间。

步骤一：进入「北上消费」点选「医疗服务」

市民开启 AlipayHK 应用程式后，先于主页面点选「北上消费」专区，随后选择「医疗服务」选项。进入专页后，直接点击「医院挂号」即可开始预约流程。

步骤二：挑选目标医院与诊治科室 支援筛选就医地点

用户可于清单中选择拟前往的内地医疗机构，亦可按医院等级、地理距离进行筛选或直接搜寻目标医院名称。挑选目标医院后，再依序拣选拟诊治的专科科室及指定医生。

步骤三：选择诊症时间并填写个人资料 完成后将即时发送提醒

选择合适的就诊日期与时间时段后，填写姓名、香港手机号码或回乡证等个人资料以确认预约。完成挂号后，应用程式首页将即时推送就诊提醒讯息，确保市民不会错过已预约的诊症时段。另外，现时AlipayHK亦推出10元暑期医疗券，领券后购买指定医疗商品或服务满80元或以上即可使用。