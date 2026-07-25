初级大人必学！水蜜桃放雪柜保存大错特错？即学正确保存法 乱按检查成熟度超易烂！

近日有不少本地网民大吐苦水，指买水蜜桃回家摆放数天后，切开准备食用时竟发现果肉已经全烂。到底水蜜桃应该怎样保存？买回家后直接放进雪柜是否大错特错？

水蜜桃正确保存法 乱按检查成熟度超易烂！

据日媒《grapee》报道，不少人习惯将超市买回来的水蜜桃直接放进雪柜，但原来这个习惯随时令你错过水蜜桃的最佳风味。来自日本爱知县的全国知名水果三文治店「Da Cafe」，其蔬果商教大家水蜜桃的正确保存秘诀，助避开常见误区：

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水蜜桃正确保存法

1.买回家切忌即入雪柜

储存水蜜桃最常见的致命错误，就是买回来后立即放入雪柜。若水蜜桃摸上手仍然偏硬，放在室温下催熟会令味道更佳。摆放位置的基本原则是避开阳光直射或高温环境；同时亦不建议放在冷气直吹的地方，以免空气干燥抽干果实水分。最理想的环境是凉爽且通风的阴凉处。一般而言，催熟约需2至4天，但判断熟度不应单靠日数，而是要留意其香气和柔软度。

2.入雪柜黄金时机

何时才是放入雪柜的最佳时机？当明显闻到水蜜桃散发出甜香，且轻触时感觉稍微变软，就代表已经熟透，此时便应将其转移到雪柜冷藏。由于水蜜桃不易保存，建议放入雪柜后1至2天内尽快食用；即使不打算立即进食，熟透后亦必须冷藏以防变坏。为延长保鲜期，放入雪柜前有一大秘诀：先用厨房纸或报纸将水蜜桃包裹好，防止水分流失，然后套上胶袋，最后放进雪柜的蔬果保鲜格。 这样能避免果肉直接接触冷空气，有效保持鲜度。

3.食用前必做1步 带出极致鲜甜

水蜜桃若冷藏时间过长，其香气和甜度都会大打折扣。建议最理想的做法是在食用前才将水蜜桃放入雪柜冷藏1至2小时。若水蜜桃已经长时间冷藏，建议在进食前10至20分钟先从雪柜取出，让其稍微回复至室温，这样更能品尝到水蜜桃天然的香气与甜味。

4.乱按检查超易烂

很多人喜欢用手指反复按压来检查果实是否熟透，这其实是大忌。水蜜桃极度娇贵脆弱，一旦用力按压，果肉组织就会受损并开始腐烂变黑。因此，检查硬度时务必轻力触碰，切勿用力挤压。

资料来源：《grapee》

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