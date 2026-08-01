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初级大人必学！特选级牛胸肉未必最好？专家教5招挑选秘诀 买前必做1个动作秒测肉质

食用安全
更新时间：08:00 2026-08-01 HKT
发布时间：08:00 2026-08-01 HKT

买牛胸肉最怕又贵又韧，煮出来干柴难咬！有专家教5招挑选牛胸肉秘诀，其中买前只需做1个简单动作，免拆包装也能秒测肉质。

专家教5招挑选牛胸肉秘诀 买前必做1个动作秒测肉质

《Mashed》报道，对于入厨新手或烧烤爱好者而言，牛胸肉体积大、肉质较韧且价格不菲，往往令人无从入手。烹饪专家 Chris DeLisle 指出，拣选牛胸肉并非单看品牌般简单，即使是同一品牌、同一等级的牛肉，其油花分布、形状及整体肉质的差异，都会令烹调出来的口感大相迳庭。在购买前，不妨尝试以下5大挑选步骤：

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挑选牛胸肉5大秘诀
挑选牛胸肉5大秘诀

1.仔细检查包装

首先，应避开任何包装破损的肉块。其次，可留意美国农业部（USDA）的牛肉评级，主要按大理石油花（肌内脂肪）分布分为：极佳级（Prime）、特选级（Choice）及精选级（Select）。

若预算许可，极佳级牛肉绝对是首选；若考虑性价比，花点时间挑选一块油花丰富的特选级牛肉亦是不错的选择。但他极不推荐最低级的精选级，因为其容错率极低，长时间烹煮亦容易变柴。此外，必须留意包装内残留的「血水」。少量血水属正常现象，但若血水过多，则代表处理不当或存放时间过长，会严重影响最终成品的口感与多汁程度。

2.仔细考虑尺寸

别被「越大越好」的迷思误导，挑选尺寸时应考虑用餐人数及煮食炉具的容量。若勉强将巨大的肉块塞入狭小的空间，会导致受热不均；加上过大的肉块通常需要额外切除多余脂肪，变相浪费金钱。整块牛胸肉通常重量约为12到14磅，每人应准备约0.5到1磅的生牛胸肉，因为牛胸肉重量在烹煮过程会缩水约50%，一般而言整块牛胸肉足够供至少12人食用，可以根据不同场合需求调整份量。

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3.挑选形状及厚度均匀的肉块

牛胸肉通常需要长时间慢煮，因此形状与大小同样重要，整块牛胸肉分为尖肌（point）与平肌（flat），较瘦的平肌通常呈长方形，而较肥的尖肌形状通常不规则。建议选择厚度相对均匀的牛胸肉，若平肌极度单薄，往往会在较厚的尖肌煮熟前，就已经被煮至干柴。厚度均匀的牛胸肉受热会更平均，对家庭厨师来说更容易掌握火候。

4.观察油花分布

由于牛胸肉按重量计价，应避免挑选表层肥膏过厚的肉块，否则切除后只会浪费金钱。挑选的真正秘诀在于内部油花，应尽量选择脂肪均匀分布在肉纤维中的部位。处理牛胸肉时亦要留意，若表面的脂肪呈硬化、蜡状或泛黄，这通常代表牛只的年龄较大；相反，较年轻的牛只通常牛胸肉口感更嫩。

5.买前必做「柔韧度」测试

Chris DeLisle分享了一个免拆包装也能判断肉质的秘诀，凭手感测试肉的柔韧性。购买时，可尝试从肉块的一端拿起，观察它能否自然弯曲。建议挑选从一端拿起时能自然弯曲、有弹性的牛胸肉，如果肉块摸起来硬得像木板，通常代表肌肉组织较紧实，即使经过长时间烹调也未必能充分软化。

资料来源：《Mashed》

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