莓果品牌Driscoll's士多啤梨爆农药风波 遭控含1类致癌物 附拣选攻略关键3招

市民在日常拣水果时，往往追求鲜甜多汁且品质优良的出品，然而市面上的人气品牌亦可能隐藏食安危机。美国极具知名度的水果品牌怡颗莓（Driscoll's），向来以推出高品质士多啤梨、蓝莓等浆果类水果而深受大众欢迎。该品牌近日却陷入产品疑似残留过量农药的风波。据外媒报导，美国多个州的消费者已正式提起集体诉讼，指控怡颗莓出品的士多啤梨含有多达 12 种农药残留，当中更有 8 种被指与「永久性化学物质」（PFAS）相关。其中，全氟辛酸（PFOA）更已被国际权威机构列为「1类致癌物」。若市民想要安心吃到鲜甜多汁的士多啤梨，在选购与清洗时便必须掌握关键的3大招数！

内地民众高度关注品牌声明

有关诉讼的消息传入内地后，随即引发广大消费者的强烈关注与忧虑。面对公众疑虑，怡颗莓昨日（21日）透过官方微博发布正式声明，澄清相关诉讼中的指控完全缺乏事实与法律依据，并强调于中国市场发售的怡颗莓产品，与是次美国诉讼所涉的事实、主体及法律争议绝无任何关联。

该品牌近日却陷入产品疑似残留过量农药的风波。据外媒报导，美国多个州的消费者已正式提起集体诉讼。官网图片

怡颗莓指诉讼无据 国内销售产自云南合规

怡颗莓在声明中明确指出，公司认为相关集体诉讼中的各项指控均缺乏事实及法律依据，将会积极透过法律程序维护公司的合法权益与企业声誉。怡颗莓官方客服回应称，事件源头在美国市场，与中国市场是两条完全不同的供应链。客服表示，怡颗莓在国内销售的莓果产自云南基地，公司拥有国家认证的CMA检测实验室，出具的报告具有法律效力。客服还出示6月15日到样的怡颗莓草莓产品检测报告，显示送检产品全部符合国家标准GB 2762-2022，361项农残均未检出。

增加抽样检测结果符合标准

此外，怡颗莓特别针对亚洲及中国市场表示，在现有严格的产品质量监控体系基础上，公司已针对被误读的怡颗莓产品增加了抽样与检测频次。根据目前的最新检测结果显示，所有产品均完全符合国家食品安全标准，市民毋须过份恐慌。

>> 挑选士多啤梨3大招

一、光泽

相较于颜色，士多啤梨的光泽更为重要。士多啤梨之所以呈现红色是因为内含花青素，但跟甜度无关，想判断的它的熟度可以看光泽。

二、士多啤梨端部

虽然水滴型、端部尖细的士多啤梨看起来十分可爱，但其实端部越扁平和大，甜度反而会愈高。此外，士多啤梨还有一个特性，就是愈接近端部，糖分愈高，它的尖端位置和花萼部分，含糖量可能相差2-3度。

三、士多啤梨表皮种籽

随着士多啤梨越趋成熟，果实会愈发膨胀，种籽之间的距离也会变宽，甚至被逼出脱落。虽然种籽掉落的士多啤梨卖相可能比较逊色，但咬下去其实更加鲜甜。