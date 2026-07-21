西瓜系痛风救星定健康陷阱？专家教「降尿酸食法」 注意「4类人」不宜食用！

当痛风急性发作时，患者往往连走一步都像踩在刀尖上一样痛苦不堪，平日饮食更是步步为营。踏入炎夏，消暑必备的西瓜原来是痛风患者的饮食好帮手。以下就为大家介绍西瓜的正确吃法和禁忌。

医生：西瓜有助降尿酸治痛风

北京协和医院临床营养科副主任陈伟指出，西瓜基本上不含普林（Purine/嘌呤），而且拥有极佳的利尿作用，能有效促进尿酸排出体外。此外，西瓜还有助降低血脂、软化血管并保护心血管健康，因此非常适合处于痛风急性期、或是同时患有高血压的痛风患者食用。

陈医师补充，鲜嫩的西瓜皮同样具有利尿功效，还能起到润泽皮肤的作用，建议每天食用量控制在大约 200 克即可。但市民必须注意，切忌一次过进食过量西瓜，因为西瓜含有大量水分，一次性大量吃下会冲淡胃液，进而引致消化不良，甚至导致肠胃道抵抗力下降。

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4类人要留神！食多随时出事

虽然西瓜好处甚多，但陈医师提醒有4类族群必须严格控制摄取量。首先，心力衰竭（心衰竭）或肾功能不佳的患者应尽量少食，以减轻心脏和肾脏的排水负担。其次，血糖较高或患有糖尿病的人士亦不宜多食，以免影响血糖控制。第三，脾胃虚寒的人士，以及处于感冒初期——无论是风寒感冒还是风热感冒的患者，同样不宜多吃西瓜。最后，已经切开并放置过久的西瓜切勿食用，以免西瓜变质滋生过量病菌，引致食物中毒。

西瓜皮民间妙用偏方

除了直接食用瓜肉，西瓜皮在辅助治疗方面亦有妙用。例如取用 100 克新鲜西瓜皮煲水饮用，有助辅助改善由心脏或肾脏问题引致的水肿情况。另外，将经过日晒夜露处理的西瓜皮研磨成粉末，加入少许冰片粉混合后涂抹于患处，亦能作为纾缓风火牙痛的辅助偏方。

医生：西瓜有助降尿酸治痛风

饮食搭配宜忌守则 切勿将西瓜与羊肉同食

在食材搭配方面，西瓜亦有其相生相克的原则。

【神仙组合】西瓜 + 绿茶 ：对高血压同心脑血管健康好有帮助。

【清心组合】西瓜 + 薄荷 ：即时清新口气，仲可以帮你减压、扫走坏情绪。

【清热组合】西瓜 + 紫苏 ：清热解毒一绝！

【通便组合】西瓜皮 + 冰糖 ：有助凉血同促进排便。

【千万别试】西瓜 + 羊肉：一热一寒极度相克，一齐食落肚极容易搞到肚胀、肚泻，记得要避开啊！

资料来源：健康2.0

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