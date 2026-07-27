夏日炎炎晚上长开冷气怕电费贵？有报道实测只需在床头放一件法宝，短短两小时内不但能极速降温，更能发挥抽湿作用，令房间湿度急跌3%。

夏天开冷气床头放1物 实测有感降温兼抽湿更悭电

据日媒《grapee》报道，在炎热难眠的夏夜，冷气绝对是不可或缺的救星。但不少人担心半夜长开冷气会受凉感冒，若将温度调得太高，有时又会被热醒。当室内的温度和湿度双双飙高时，空气会变得潮湿闷热，不仅令人难以入睡，更会严重影响睡眠质素。遇到这种情况，报道建议试试在床边放一个冻胶樽。冻胶樽不仅能降低周围的温度，更可透过冷凝作用吸收空气中的水分，达到抽湿效果。该报道的作者亲身进行了实测，将冻胶樽放在床边两小时，测试房间的温湿度变化：

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夏天开冷气床头放1物 实测有感降温更悭电 2小时湿度下降3%！

冻胶樽抽湿降温法

步骤一：将胶樽注水并放入雪柜结冰

准备一个干净的胶樽，注入约80%至90%满的自来水，扭紧樽盖后，放入雪柜冰格冷冻。注意切勿将胶樽完全注满水，因为水结冰后体积会膨胀，太满可能会撑破胶樽。

步骤二：在枕头旁放置冻胶樽

将结冰后的胶樽放入一个铝制或不锈钢碗中，并放置于距离枕头约10至30厘米的位置。金属碗具有良好的导热性，能令人感觉更凉快；同时，金属碗能收集胶樽表面流下的冷凝水滴，毋须担心会弄湿地板或床铺。

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实测结果：

实验当日正值台风逼近，且下着大雨，睡房环境极度潮湿闷热。实验开始时，室温为26.3°C，湿度高达76%。报道的作者在没有开冷气及关上房门的情况下，将冻胶樽放在枕头旁。经过短短两小时后再次测量，室温已成功降至25.2°C，湿度亦跌至73%。此时，胶樽表面布满了大量水滴，证实它有效将空气中的水分聚集起来。

经过进一步调查，发现使用循环风扇向胶樽瓶吹风可以帮助冷空气更容易在房间内循环，这可能更有效地降低室温。报道作者在进行测试时没有使用循环风扇，对于想要保持更凉爽的人来说，配合使用循环风扇，结果可能会更加显著。

《grapee》的作者坦言，起初也对一个胶樽的功效抱有怀疑，但亲身尝试后，确实感觉到睡房的空气变得较为干爽，闷热感亦明显减轻。这个方法不仅做法简单，更毋须担心昂贵的电费。虽然在酷热天气的日子，仍建议配合冷气使用，但若想提升睡眠舒适度，这个方法绝对值得一试。

资料来源：《grapee》

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