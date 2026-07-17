澳门消委会测试10款牛油/涂抹酱 重金属砷铅可伤肝肾致癌 即睇10款安全名单

牛油等脂肪涂抹酱可以增添食物的口感，食用便利且多样化。它们可以直接涂抹面包或饼干、用作炒菜或煎肉，也可作为烘焙原料提升糕点的口感。市面的脂肪涂抹酱种类繁多，为了解其食安风险，澳门消委会早前与市政署合作，对市面脂肪涂抹酱产品进行抽查，结果显示，所有样本检出的总砷及铅含量未见异常，全部样本均符合相关标准。

澳门消委会消委会检测10款脂肪涂抹酱 全部合格

澳门消委会早前与市政署食品安全厅随机抽查市面10款脂肪涂抹酱，其中5款样本标示为有盐、4款样本标示为无盐、1款样本没有标示有盐与否；产地包括比利时、法国、新西兰等地。检测项目为总砷及铅，结果显示全部样本均未检出上述重金属，符合澳门安全标准。

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砷与铅：两种需留意的重金属

砷天然存在于环境中，分为有机砷和无机砷，其中无机砷毒性较强。长期摄入过量砷可损害皮肤、神经系统，甚至增加患癌风险。根据澳门标准，脂肪涂抹酱的总砷含量不得超过每公斤0.1毫克。

铅是另一种常见重金属，摄入过量可引致肠胃不适、贫血，严重时可致命；长期摄入低剂量铅则会损害肝肾功能，对儿童智力发展尤其有不良影响。澳门规定脂肪涂抹酱的铅含量上限同样为每公斤0.1毫克。

10款牛油/涂抹酱安全名单

10款牛油/涂抹酱重金属检测结果

1. 安佳有盐牛油

规格：100g

标签声称产地：新西兰

零售价（澳门元）：22.90

检测结果：✔

2. DAISY BUTTER BLEND SPREAD SALTED

规格：250g

标签声称产地：澳洲

零售价（澳门元）：47.90

检测结果：✔

3. Elle & Vire BEURRE GASTRONOMIQUE French Butter UNSALTED

规格：200g

标签声称产地：法国

零售价（澳门元）：44.80

检测结果：✔

4. EMBORG Unsalted BUTTER

规格：100g

标签声称产地：比利时

零售价（澳门元）：29.80

检测结果：✔

5. FLORA ORIGINAL SPREAD

规格：250g

标签声称产地：澳洲

零售价（澳门元）：30.90

检测结果：✔

6. ILHA AZUL MANTEIGA PASTEURIZADA COM SAL

规格：250g

标签声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：39.00

检测结果：✔

7. MIMOSA MANTEIGA SEM SAL

规格：250g

标签声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：45.50

检测结果：✔

8. PRIMOR MANTEIGA TRADICIONAL COM SAL

规格：250g

标签声称产地：葡萄牙

零售价（澳门元）：45.00

检测结果：✔

9. Tablelands Olive Oil Spread

规格：500g

标签声称产地：澳洲

零售价（澳门元）：29.90

检测结果：✔

10. Westgold Butter Grass Fed Unsalted

规格：250g

标签声称产地：新西兰

零售价（澳门元）：34.80

检测结果：✔

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牛油/涂抹酱的选购及食用健康卫生建议

向信誉良好的店舖选购脂肪涂抹酱。

留意脂肪涂抹酱的包装状态，不要购买食用包装破损或没有密封的食品。

仔细阅读包装上的产品标签，包括生产日期、保质期及确认储存条件要求。

开封后的食品需妥善密封保存，并尽快食用。

正常的脂肪涂抹酱应颜色均匀、质地光滑、无杂质，若发现出现霉点、双色的现象，说明食品已变坏，不宜食用。

打开包装时应带有产品本身固有的奶香、油脂香或淡淡的咸味，不应有酸臭味、油耗（油膉）味或其他异味，否则，不宜食用。

如对食物的卫生状况及质量有疑虑，应立即停止食用。

资料来源：《澳门消委会》

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