初级大人必学！吃剩半个牛油果点算好？网传浸水法随时惹病菌？专家教4招保鲜防变黑

吃剩半个牛油果易变黑怎样处理？误信网上疯传的浸水保鲜法，随时滋生致命病菌？想妥善保存又吃得安心，有专家教4招正确保鲜防黑秘诀，轻松延长保鲜期。

网传牛油果浸水法随时惹病菌？

据《Southern Living》报道，不少人切开一颗完美熟透的牛油果后，往往只需用到半个。面对剩下的另一半，如何妥善保存而不让它氧化变黑，成为许多人的入厨烦恼。

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网上流传著各种保鲜偏方，例如用洋葱包裹保存。而在2021年，影片平台TikTok更曾疯传一段短片，声称将牛油果浸泡在水中可以大幅延长保鲜期。然而，美国食品药物管理局（FDA）强烈警告大众切勿采用此「水浸法」。FDA代表早前接受电视节目访问时指出，局方最主要的担忧在于牛油果表面可能残留人类病原体，如李斯特菌及沙门氏菌等，当牛油果被浸泡在水中并放入雪柜冷藏时，这些致命病菌可能会大量繁殖。此外，FDA科学家的研究更表明，若牛油果在冷藏期间一直浸泡在水中，李斯特菌甚至有可能在15天内渗透并进入果肉内部。

专家教4招保鲜牛油果防变黑

其实，要延长半个牛油果的保鲜期，建议可采取以下4个简单方法：

1.保留果核

如果只打算进食半个牛油果，就将果核留在未食用的那半边中。虽然果核无法完全阻止整个切面氧化，但它可以覆盖部分果肉，阻隔其与空气接触。

2.尽量减少接触空气

导致牛油果变黑的最大元凶就是氧气，一旦果肉暴露于空气中，当中的天然酵素就会与氧气产生化学反应，即氧化过程，导致表面变黑。为了减缓这个过程，建议将保鲜纸直接紧贴在牛油果的切面上，尽量挤出多余空气，然后放入密封的保鲜盒中。世界牛油果组织（WAO）亦建议，可以用已清空果肉的另一边牛油果外壳，盖住剩下的半个牛油果。

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3.滴上柠檬汁或涂橄榄油

在牛油果的切面上轻轻挤上少许柠檬汁或青柠汁，同样能有效延缓变黑。柠檬酸能够减缓氧化过程，同时为牛油果增添一丝清香。世界牛油果组织建议，可挤几滴柠檬汁或青柠汁在果肉表面，或者在果肉上轻轻扫上一层橄榄油，然后放入密封容器再放进雪柜。这样处理后，牛油果在接下来的几天内依然能保持完美品质。

4.放入雪柜冷藏

将牛油果妥善包裹或密封后，务必放入雪柜冷藏。较低的温度有助减缓氧化过程，保持其原有风味和口感。为了品尝到最佳品质，建议剩下的半个牛油果最好在1至2天内食用完毕。

资料来源：《Southern Living》

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