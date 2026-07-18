空肚食荔枝好危险 严重可致命！ 食安中心5大建议 每日最多食几多粒？

盛夏悄然而至，又是品尝荔枝的黄金季节。荔枝大颗饱满、甜度极高且肉厚多汁，确实令人越食越滋味，轻易俘虏了一大班支持者。然而，这款夏日名物背后却隐藏着不可忽视的公共卫生风险。香港食物安全中心（食安中心）特别发出呼吁，提醒市民不宜一次过进食过量荔枝，更切忌空腹食用。过去在中国内地及印度等荔枝盛产地，就曾发生多宗因进食荔枝而引致急性低血糖的致命个案。市民在追求口腹之欲的同时，必须掌握正确的水果食用知识，方能吃得健康又安心。

空肚食荔枝恐诱发致命低血糖

许多人误以为荔枝糖分高，多吃只会令血糖上升，但事实恰恰相反。因过量食用荔枝而导致的低血糖个案中，轻症患者会出现头晕、恶心、腹痛及腹泻等症状；而严重者则可导致抽搐、血压骤降、昏迷，甚至危及生命，这种病症在医学上又被称为「荔枝病」。

过去美国与印度的联合医学研究发现，荔枝含有两种天然化学物质——「次甘氨酸甲」（Hypoglycin A）及「亚甲环丙基甘氨酸」（MCPG）。这两大化学物质在未成熟的荔枝中含量尤其高。当它们进入人体后，会阻碍及抑制人体自身产生葡萄糖，进而导致血糖水准急剧崩溃。

幼童肝糖储备少属高危群体

食安中心特别强调，相对于成年人，小朋友的肝糖储备（糖原储存量）普遍较少。若他们本身不吃正餐，在空肚的情况下又大量进食含有 Hypoglycin A 及 MCPG 的荔枝，其体内原本已经偏低的血糖便会被进一步压制，从而极易引发急性抽搐、深度昏迷，甚至在短时间内致命。因此，家长必须严格监管儿童的进食分量。

食安中心5大安心食用建议 成人每日限食10粒

为了让市民能够安全地享受这款夏日佳果，食安中心强烈建议大家遵守以下5大防护守则：

一、 成人每日限食10粒： 成年人每日进食荔枝的分量不宜超过 300 克（大约 10 粒）。

二、 小朋友每次上限5粒： 小朋友身体代谢与储备能力较弱，每次进食不应超过 5 粒。

三、 切忌空腹进食： 绝对不能在空肚或饥饿状态下食用荔枝，建议在饭后才适量品尝。

四、 糖尿病患者应尽量少食： 荔枝会导致血糖大幅波动，糖尿病患者应尽量避免或极少量食用。

五、 彻底清洗后去皮： 应在可靠的商舖选购荔枝，带回家后，先在流动的清水下轻轻刷洗干净，然后才剥皮食用，避免外皮的化学残留物或细菌污染果肉。

资料来源：食安中心

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