Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空肚食荔枝好危险 严重可致命！ 食安中心5大建议 每日最多食几多粒？

食用安全
更新时间：11:00 2026-07-18 HKT
发布时间：11:00 2026-07-18 HKT

盛夏悄然而至，又是品尝荔枝的黄金季节。荔枝大颗饱满、甜度极高且肉厚多汁，确实令人越食越滋味，轻易俘虏了一大班支持者。然而，这款夏日名物背后却隐藏着不可忽视的公共卫生风险。香港食物安全中心（食安中心）特别发出呼吁，提醒市民不宜一次过进食过量荔枝，更切忌空腹食用。过去在中国内地及印度等荔枝盛产地，就曾发生多宗因进食荔枝而引致急性低血糖的致命个案。市民在追求口腹之欲的同时，必须掌握正确的水果食用知识，方能吃得健康又安心。

空肚食荔枝恐诱发致命低血糖

许多人误以为荔枝糖分高，多吃只会令血糖上升，但事实恰恰相反。因过量食用荔枝而导致的低血糖个案中，轻症患者会出现头晕、恶心、腹痛及腹泻等症状；而严重者则可导致抽搐、血压骤降、昏迷，甚至危及生命，这种病症在医学上又被称为「荔枝病」。

过去美国与印度的联合医学研究发现，荔枝含有两种天然化学物质——「次甘氨酸甲」（Hypoglycin A）及「亚甲环丙基甘氨酸」（MCPG）。这两大化学物质在未成熟的荔枝中含量尤其高。当它们进入人体后，会阻碍及抑制人体自身产生葡萄糖，进而导致血糖水准急剧崩溃。

幼童肝糖储备少属高危群体

食安中心特别强调，相对于成年人，小朋友的肝糖储备（糖原储存量）普遍较少。若他们本身不吃正餐，在空肚的情况下又大量进食含有 Hypoglycin A 及 MCPG 的荔枝，其体内原本已经偏低的血糖便会被进一步压制，从而极易引发急性抽搐、深度昏迷，甚至在短时间内致命。因此，家长必须严格监管儿童的进食分量。

食安中心5大安心食用建议 成人每日限食10粒

为了让市民能够安全地享受这款夏日佳果，食安中心强烈建议大家遵守以下5大防护守则：

  • 一、 成人每日限食10粒： 成年人每日进食荔枝的分量不宜超过 300 克（大约 10 粒）。

  • 二、 小朋友每次上限5粒： 小朋友身体代谢与储备能力较弱，每次进食不应超过 5 粒。

  • 三、 切忌空腹进食： 绝对不能在空肚或饥饿状态下食用荔枝，建议在饭后才适量品尝。

  • 四、 糖尿病患者应尽量少食： 荔枝会导致血糖大幅波动，糖尿病患者应尽量避免或极少量食用。

  • 五、 彻底清洗后去皮： 应在可靠的商舖选购荔枝，带回家后，先在流动的清水下轻轻刷洗干净，然后才剥皮食用，避免外皮的化学残留物或细菌污染果肉。

资料来源：食安中心

延伸阅读：4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？ 

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
5小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
18小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
13小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
2小时前
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
14小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
17小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
13小时前
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
投资理财
5小时前