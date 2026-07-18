鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
更新时间：18:00 2026-07-18 HKT
发布时间：18:00 2026-07-18 HKT
发布时间：18:00 2026-07-18 HKT
鸡蛋是家家户户必备的食材，既能做早餐，又能用于烘焙等多种用途。但鸡蛋容易变坏，从超市选购、回家途中、雪柜存放，以至是否可否放入冰格，每个步骤都有学问。《星岛头条》为大家一一拆解，助你食得更安心。
鸡蛋存放｜从超市回家路上：两小时内必入雪柜
注册营养师Kimberly Baker博士指出，鸡蛋离开冷藏环境不应超过2小时。若受沙门氏菌污染，细菌可能在室温下迅速繁殖至高风险水平，即使加热至建议最低内部温度（摄氏63度），亦未必能完全消灭所有细菌。Kimberly建议，若不会直接回家或天气炎热，建议将鸡蛋放入保温袋；平放鸡蛋，减少碰撞破损，回家后即时放入雪柜。
【同场加映】网传「街市有假蛋」 橡胶蛋煮极唔烂 拆解鸡蛋真假之谜 这3情况勿食用
鸡蛋存放｜生鸡蛋可保存长达一年？
Kimberly指出，好多人都不了解，生鸡蛋、蛋白和蛋黄其实可以冷藏及延长保存期至一年，但必须正确处理：
- 敲开鸡蛋，移走蛋壳。
- 可将蛋白与蛋黄分开；若冷冻蛋黄，每四粒鸡蛋加入1/8至1/2茶匙糖，防止蛋黄变稠。
- 轻轻打散鸡蛋、蛋白或蛋黄，放入可冷冻密封容器。
- 标注日期，放入冰格冷藏。
她提醒，勿将带壳生鸡蛋放入冰格，蛋液膨胀会令蛋壳破裂。
鸡蛋存放｜带壳蛋/去壳蛋/熟蛋一览表
|完整带壳鸡蛋
|
|已去壳生鸡蛋
|
|熟鸡蛋
|
【同场加映】护肠道不只吃益生菌！营养师教吃4类食物改善便秘/增免疫力 吃鸡蛋都有效？
安全保存5招
- 处理前后洗手：双手是最常见的污染媒介，务必清洁。
- 轻拿轻放：鸡蛋脆弱，裂缝易成细菌温床。
- 避开裂蛋：购买时检查蛋盒，裂蛋会增加污染物入侵风险。
- 切勿水洗：水洗会将细菌推入蛋壳内部，若有污渍，用干布或纸巾轻擦即可。
- 远离强烈气味食物：鸡蛋具孔隙，易吸收洋葱、泡菜、鱼类等气味，影响风味。
资料来源：Martha Stewart
延伸阅读：初级大人必学！「鸡蛋浮水法」测试新鲜度 4指标判断过期蛋可否吃 鸡蛋放雪柜可摆几耐？
---
最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
2026-07-17 17:10 HKT
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
2026-07-16 16:10 HKT