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鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表

食用安全
更新时间：18:00 2026-07-18 HKT
发布时间：18:00 2026-07-18 HKT

鸡蛋是家家户户必备的食材，既能做早餐，又能用于烘焙等多种用途。但鸡蛋容易变坏，从超市选购、回家途中、雪柜存放，以至是否可否放入冰格，每个步骤都有学问。《星岛头条》为大家一一拆解，助你食得更安心。

鸡蛋存放｜从超市回家路上：两小时内必入雪柜

注册营养师Kimberly Baker博士指出，鸡蛋离开冷藏环境不应超过2小时。若受沙门氏菌污染，细菌可能在室温下迅速繁殖至高风险水平，即使加热至建议最低内部温度（摄氏63度），亦未必能完全消灭所有细菌。Kimberly建议，若不会直接回家或天气炎热，建议将鸡蛋放入保温袋；平放鸡蛋，减少碰撞破损，回家后即时放入雪柜。

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鸡蛋存放｜生鸡蛋可保存长达一年？

Kimberly指出，好多人都不了解，生鸡蛋、蛋白和蛋黄其实可以冷藏及延长保存期至一年，但必须正确处理：

生鸡蛋可保存长达一年？
生鸡蛋可保存长达一年？
  1. 敲开鸡蛋，移走蛋壳。
  2. 可将蛋白与蛋黄分开；若冷冻蛋黄，每四粒鸡蛋加入1/8至1/2茶匙糖，防止蛋黄变稠。
  3. 轻轻打散鸡蛋、蛋白或蛋黄，放入可冷冻密封容器。
  4. 标注日期，放入冰格冷藏。

她提醒，勿将带壳生鸡蛋放入冰格，蛋液膨胀会令蛋壳破裂。

鸡蛋存放｜带壳蛋/去壳蛋/熟蛋一览表

完整带壳鸡蛋
  • 应存放在雪柜中层层架，避免放在上层角落或雪柜门口架（以免温度波动最大）。
  • 保存期限：约3周。
  • 宜用原装纸盒存放，保护鸡蛋免破裂，纸盒亦印有有效期限。若纸盒遗失，应转入有盖容器，避免吸收异味，并标注日期以便管理。
已去壳生鸡蛋
  • 应放入有盖容器冷藏。若只保存蛋黄，可于表面贴上保鲜膜防止干燥结皮。
  • 保存期限：全蛋或蛋黄最多2天；蛋白最多4天。
  • 敲开后切勿暴露于空气中，以免变干无法使用。
熟鸡蛋
  • 煮熟后冷却，放入有盖容器冷藏。
  • 保存期限：熟鸡蛋3至4天内食用；水煮蛋可存放约1周。

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    安全保存5招

    1. 处理前后洗手：双手是最常见的污染媒介，务必清洁。
    2. 轻拿轻放：鸡蛋脆弱，裂缝易成细菌温床。
    3. 避开裂蛋：购买时检查蛋盒，裂蛋会增加污染物入侵风险。
    4. 切勿水洗：水洗会将细菌推入蛋壳内部，若有污渍，用干布或纸巾轻擦即可。
    5. 远离强烈气味食物：鸡蛋具孔隙，易吸收洋葱、泡菜、鱼类等气味，影响风味。

    资料来源：Martha Stewart

    延伸阅读：初级大人必学！「鸡蛋浮水法」测试新鲜度 4指标判断过期蛋可否吃 鸡蛋放雪柜可摆几耐？

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