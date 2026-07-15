网民揭「淋巴肉」疑现本地食肆、误食可致中毒 留意2大特征分辨问题肉｜附7招拣选新鲜猪肉
发布时间：15:00 2026-07-15 HKT
近日有网民在社交平台发文，指在本地连锁食肆购买的豚肉炒乌冬中，发现猪肉外观异常，质疑使用了俗称「淋巴肉」的槽头肉，引起广泛关注。究竟甚么是淋巴肉？进食后会否影响健康？如何辨别新鲜猪肉？为大家详细拆解。
本地食肆疑使用淋巴肉 肉块布满粒粒结节
有网民在Threads发文分享，早前购买某本地连锁餐厅的豚肉炒乌冬，发现肉块外观异常、布满一粒粒结节，怀疑是淋巴肉，不敢进食。帖文曝光后引发热议，有网民留言指曾于同一食肆点选韩式辣猪肉炒年糕，猪肉外观「好似生皮肤癌咁」，最终整碟放弃。事件令大家再度关注本地食肆的食材品质与食品安全。
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淋巴肉是甚么？可靠2特征分辨
「淋巴肉」又称为「槽头肉」，即猪头与躯干连接部位的颈颈肉；由于该部位淋巴结较多，故被称为淋巴肉，属市场公认品质较差、价格较低的部位。根据规定，槽头肉含有大量淋巴结、脂肪瘤和甲状腺，必须经严格处理，包括去除可见的病变淋巴结、摘除肾上腺及残留甲状腺，才可销售。
官方资料指出，进食少量彻底煮熟、含有淋巴的猪肉，一般对健康影响不大，或只影响口感。但若淋巴结出现病变（如充血、化脓），则可能带有病原体，构成健康风险。动物甲状腺含有大量甲状腺激素，即使经高温烹煮亦难以破坏。误食后可能引发类似甲状腺功能亢进的中毒反应，包括头晕、头痛、恶心、血压升高等。这正是「劣质淋巴肉」不宜食用的主因。
淋巴肉主要特征：
要鉴别淋巴肉，可从以下2点判断：
1. 外观
正常猪肉呈红色或淡红色，表面有光泽，质地较为坚实。淋巴肉则呈暗灰色，色泽暗淡，缺乏鲜红色，触感亦较柔软。这是由于淋巴结摘除后，周边脂肪组织被抽出，令肉质显得软腍。
2. 触感
按压淋巴肉时，会感到质地较硬，并可摸到多个细小结节状突起。这些结节正是淋巴结，内含淋巴细胞，即使经过冷冻处理，仍会形成小块状，容易辨认。
7招分辨新鲜猪肉
内地有预制菜企业曾被揭以劣质淋巴肉为原料，制作黑心梅菜扣肉；佛山市人民政府建议，让消费者可从外观、触感及气味等方面辨别猪肉品质：
1. 看表皮
- 健康猪肉：表皮没有斑痕
- 病死猪肉：表皮常有紫色出血斑点，甚至暗红色弥漫性出血
2. 看外观
- 新鲜猪肉：表面有微干外膜，淡红色，切割面稍湿而不沾手
- 变质猪肉：表面极度干燥或黏手，呈灰色或淡绿色
3. 看脂肪
- 新鲜猪肉：脂肪呈白色或乳白色
- 异常猪肉：脂肪呈红色、黄色或绿色
4. 看肌肉
- 健康瘦肉：呈红色或淡红色
- 病死猪肉：颜色发红发紫，挤压时渗出暗红色血液
5. 看弹性
- 品质好：按压凹陷后立即复原
- 变质肉：按压后凹陷不能复原，甚至可戳穿
6. 看淋巴
- 合格猪肉：淋巴结大小正常
- 问题猪肉：淋巴结肿大，脂肪呈浅玫瑰色或红色
7. 闻气味
- 新鲜猪肉：无异味
- 变质猪肉：带血腥味、腐臭味等异味
食安中心：供港猪肉监管机制严格
本港食安中心提醒市民，购买及处理猪肉时应注意以下要点：
- 向可靠来源购买，如持牌食物业处所及持牌新鲜食店。
- 处理生猪肉时，保持良好个人、食物及环境衞生。
- 彻底煮熟，猪肉中心温度应达摄氏75度或以上，维持至少30秒。使用食物温度计时，应插入肉最厚部分量度。
另外，食安中心对供港猪肉实施严格管制，措施包括：
- 进口猪只须来自注册农场，并附有效动物健康证书。
- 本地猪场受渔农自然护理署监管。
- 所有猪只须于持牌屠房（上水或荃湾屠房）屠宰，并通过宰前及宰后检验。
- 每批猪只均抽取尿液样本，进行化学物及兽医药物残余测试。
- 衞生督察负责肉类检验，若发现不适宜食用，会即时没收及销毁。
资料来源：mschan88_@Threads、黄浦区人民政府、佛山市人民政府、食安中心
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