网民揭「淋巴肉」疑现本地食肆、误食可致中毒 留意2大特征分辨问题肉｜附7招拣选新鲜猪肉

近日有网民在社交平台发文，指在本地连锁食肆购买的豚肉炒乌冬中，发现猪肉外观异常，质疑使用了俗称「淋巴肉」的槽头肉，引起广泛关注。究竟甚么是淋巴肉？进食后会否影响健康？如何辨别新鲜猪肉？为大家详细拆解。

本地食肆疑使用淋巴肉 肉块布满粒粒结节

有网民在Threads发文分享，早前购买某本地连锁餐厅的豚肉炒乌冬，发现肉块外观异常、布满一粒粒结节，怀疑是淋巴肉，不敢进食。帖文曝光后引发热议，有网民留言指曾于同一食肆点选韩式辣猪肉炒年糕，猪肉外观「好似生皮肤癌咁」，最终整碟放弃。事件令大家再度关注本地食肆的食材品质与食品安全。

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（图：mschan88_@Threads）

淋巴肉是甚么？可靠2特征分辨

「淋巴肉」又称为「槽头肉」，即猪头与躯干连接部位的颈颈肉；由于该部位淋巴结较多，故被称为淋巴肉，属市场公认品质较差、价格较低的部位。根据规定，槽头肉含有大量淋巴结、脂肪瘤和甲状腺，必须经严格处理，包括去除可见的病变淋巴结、摘除肾上腺及残留甲状腺，才可销售。

官方资料指出，进食少量彻底煮熟、含有淋巴的猪肉，一般对健康影响不大，或只影响口感。但若淋巴结出现病变（如充血、化脓），则可能带有病原体，构成健康风险。动物甲状腺含有大量甲状腺激素，即使经高温烹煮亦难以破坏。误食后可能引发类似甲状腺功能亢进的中毒反应，包括头晕、头痛、恶心、血压升高等。这正是「劣质淋巴肉」不宜食用的主因。

淋巴肉主要特征：

要鉴别淋巴肉，可从以下2点判断：

1. 外观

正常猪肉呈红色或淡红色，表面有光泽，质地较为坚实。淋巴肉则呈暗灰色，色泽暗淡，缺乏鲜红色，触感亦较柔软。这是由于淋巴结摘除后，周边脂肪组织被抽出，令肉质显得软腍。

2. 触感

按压淋巴肉时，会感到质地较硬，并可摸到多个细小结节状突起。这些结节正是淋巴结，内含淋巴细胞，即使经过冷冻处理，仍会形成小块状，容易辨认。

7招分辨新鲜猪肉

内地有预制菜企业曾被揭以劣质淋巴肉为原料，制作黑心梅菜扣肉；佛山市人民政府建议，让消费者可从外观、触感及气味等方面辨别猪肉品质：

1. 看表皮

健康猪肉：表皮没有斑痕

病死猪肉：表皮常有紫色出血斑点，甚至暗红色弥漫性出血

2. 看外观

新鲜猪肉：表面有微干外膜，淡红色，切割面稍湿而不沾手

变质猪肉：表面极度干燥或黏手，呈灰色或淡绿色

3. 看脂肪

新鲜猪肉：脂肪呈白色或乳白色

异常猪肉：脂肪呈红色、黄色或绿色

4. 看肌肉

健康瘦肉：呈红色或淡红色

病死猪肉：颜色发红发紫，挤压时渗出暗红色血液

5. 看弹性

品质好：按压凹陷后立即复原

变质肉：按压后凹陷不能复原，甚至可戳穿

6. 看淋巴

合格猪肉：淋巴结大小正常

问题猪肉：淋巴结肿大，脂肪呈浅玫瑰色或红色

7. 闻气味

新鲜猪肉：无异味

变质猪肉：带血腥味、腐臭味等异味

食安中心：供港猪肉监管机制严格

本港食安中心提醒市民，购买及处理猪肉时应注意以下要点：

向可靠来源购买，如持牌食物业处所及持牌新鲜食店。 处理生猪肉时，保持良好个人、食物及环境衞生。 彻底煮熟，猪肉中心温度应达摄氏75度或以上，维持至少30秒。使用食物温度计时，应插入肉最厚部分量度。

另外，食安中心对供港猪肉实施严格管制，措施包括：

进口猪只须来自注册农场，并附有效动物健康证书。

本地猪场受渔农自然护理署监管。

所有猪只须于持牌屠房（上水或荃湾屠房）屠宰，并通过宰前及宰后检验。

每批猪只均抽取尿液样本，进行化学物及兽医药物残余测试。

衞生督察负责肉类检验，若发现不适宜食用，会即时没收及销毁。

资料来源：mschan88_@Threads、黄浦区人民政府、佛山市人民政府、食安中心

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