夏天衣服易发黄有汗臭 专家教3大洗衣秘诀 洗前用这个水温浸泡30分钟轻松去污除臭

夏天出汗多，衣服和毛巾极易发黄兼散发阵阵汗臭，放入洗衣机洗极都有噏味？有清洁专家教3大洗衫秘诀，用1个水温浸泡衣物30分钟，即可轻松溶解顽固汗渍与油脂，告别夏日衣服发臭烦恼。

专家教3大洗衣秘诀 洗前用这个水温浸泡30分钟轻松去污除臭

据日媒《ESSE online》报道，清洁专家濑野爱（せのお爱）指出，夏季人体汗水和油脂分泌旺盛，极容易在衣物上留下污渍，导致衣服发黄及产生异味。其实，只需掌握3个简单的洗衣秘诀，就能轻松搞定夏季衣物，彻底告别汗渍和油脂的困扰：

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3大洗衣秘诀

秘诀1：用40至50度温水浸泡30分钟

若衣服已经出现异味和发黄，建议在机洗前多做一步。首先在洗手盆或水桶中倒入摄氏40至50度的温水，加入洗衣粉彻底溶解后，将衣物放入水中浸泡约30分钟，然后才放入洗衣机按正常程序清洗。

夏季气温较高，水温不像冬季般容易下降，这绝对有利于洗涤剂发挥更佳的深层清洁效果。她分享，家中经常使用这种方法来清洗毛巾、枕头套和孩子的运动服，实测发现这比直接扔进洗衣机清洗，更能有效去除顽固的黄渍和异味。

秘诀2：夏天宜转用洗衣粉

夏天洗衫时，选择合适的洗衣剂非常重要。一般来说，洗衣粉的清洁力较强，非常适合用于清洗夏季衣物，能有效对付夏天分泌的大量人体油脂。另一个好处是，由于夏天的自来水温往往较高，因此不必担心洗衣粉会无法溶解而残留在衣服上。

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秘诀3：忌烈日暴晒

夏天虽然气温高、衣服晾干得快，但许多人忽略了，长时间将衣服暴露在强烈的阳光直射下，会严重损伤衣物布料并导致褪色。对于大家最喜欢的T恤及深色衣物，最好将它们晾晒在阴凉通风处，例如屋簷下或露台阴凉处，或者考虑直接在室内晾干。若必须在户外晾晒，最好避免长时间曝晒，衣物一干便应尽快收进室内，以尽量减少强烈紫外线对衣物造成的伤害。

资料来源：《ESSE online》

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