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鸡肉边个部位唔食得？专家拆解食安风险 鸡颈/鸡皮/内脏/鸡屁股 点食先至安心？

食用安全
更新时间：14:00 2026-07-15 HKT
发布时间：14:00 2026-07-15 HKT

鸡是不少港人的最爱食物之一，但阿妈教落「鸡屁股不可吃」，又是真的吗？关于鸡的不同部位能否安全食用，网络上众说纷纭。有专家在节目上公开了4大鸡部位最好少吃，更教大家分辨鸡肉新鲜度，让大家在享受美味的同时，食得更安心。

鸡肉边个部位唔食得？

牛津大学化学博士陈耀宽在台湾节目《健康2.0》中分享了有4大鸡部位最好少吃——鸡颈、鸡皮、鸡内脏及鸡屁股，陈博士分析：

 

1. 鸡颈：胸腺属免疫器官

网传鸡颈有淋巴结，吃了会致癌。在正规的屠宰处理过程中，通常会将鸡皮与皮下脂肪、小肉瘤等组织去除，再加工成市售的鸡颈。事实上，鸡颈部位主要含有「胸腺」，属于免疫器官；鸡颈的血管、骨髓及鸡皮即使煮熟，仍可能残留抗生素、增长激素等油溶性药剂，建议避免食用。

2. 鸡皮与脂肪药剂易残留在脂肪中

抗生素等药物多为脂溶性，容易残留于脂肪组织中。建议尽量少吃鸡皮与可见脂肪，减少油脂与潜在药物残留的摄取。

3. 鸡屁股：腺体分泌物应避开

鸡屁股虽然是不少人喜爱的部位，但网传鸡屁股含有「尾脂腺」或「腔上囊」，是「非常毒」的淋巴组织。虽然屠宰过程多数会将鸡屁股的腺体组织去除。但尾脂腺本身是分泌油脂与免疫相关物质的部位。为安全起见，建议尽量避免食用，尤其不建议吃该处的腺体组织。

4. 鸡内脏：代谢物质累积较多

不少人以为鸡内脏很脏，陈博士澄清其实不然，但内脏（如肝脏、肾脏）作为代谢器官，化学物质残留的风险比鸡肉更高。因此，鸡心、鸡肾等内脏虽然美味，但仍建议尽量减少摄取频率，避免过量。

雪藏鸡肉要如何选购？

鸡肉解冻过程若处理不当，容易滋生细菌。陈博士教路：

  • 观察血水：超市鸡肉底部的白色泡棉垫若血水过多，可能曾失温解冻，影响新鲜度。

  • 注意颜色：鸡肉颜色太淡或太深（暗红或变色）都不宜选购。颜色过淡可能经过多次解冻清洗；颜色过深则代表放置时间较长，肉质可能已变质。最理想是选择带有淡淡粉红色的鸡肉。

本港食安中心分享，选购冷藏鸡肉时应选择卫生条件良好的店铺，冷藏肉品应展示于摄氏零下18度或以下的冷冻柜内。冷藏肉若非即时烹调，应尽快放入雪柜冰格，存放于摄氏零下18度🌡或以下的环境。散装冷藏肉可用保鲜纸包好或放入胶袋内，并标示购买日期。取用时应遵循「先入先出」的原则。

鸡肉蛋白质丰富 每天宜吃多少？

事实上，除了透过进食鸡肉摄取蛋白质外，均衡饮食才是维持健康的要素。据本港衞生署指，单一的食物无法提供人体所需的所有营养素，因此建议成人（18-64岁）日常应依照「健康饮食金字塔」的原则饮食，满足身体对各种营养素的需要。

成人健康饮食金字塔：

  • 谷物类吃最多：每天3-8碗（1碗 = 250-300毫升）

  • 吃多些蔬果：每日至少3份蔬菜（1份 = 1/2碗蔬菜）；每日至少2份水果（1份 = 1个橙或苹果等中型水果）

  • 吃适量蛋白质：肉、鱼、蛋及代替品，每天5-8两（1两 = 1个个乒乓球大小的肉类）；奶类及代替品，每天1-2杯（1杯 = 240毫升）

  • 油、盐、糖类吃最少

  • 每天应喝6-8杯流质饮品：包括清水﹑清茶和清汤等

衞生署指，在烹调手法方面，宜多采用低油量的蒸、炖、炆、烚及白焯等煮法，或用易洁镬煮食，并减少煎炒及油炸，以求达致饮食均衡、促进健康。此外，食量太多或太少都不利于身体健康，因身体每天需要一定分量的营养素来维持最佳状态。如果进食量不足，就很可能出现营养不良或相关营养缺乏的症状；相反，若进食过量，则可导致营养过剩或增加肥胖的机会。因此，要维持身体健康，就需要进食合适的分量。

资料来源：牛津大学化学博士陈耀宽衞生署食安中心

延伸阅读：鸡肉3大部位超高脂 1部位油脂高达90%！减肥可以吃鸡翼吗？

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