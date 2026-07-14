剥香蕉见到一条条白丝 究竟食唔食得？研究揭惊人用途：成分全都是宝

每当我们剥开香蕉时，总会看到果肉表面附着一条条长长的白丝，对于一些讲求完美或有「强迫症」的市民来说，肯定会感到非常碍眼，甚至非要把它们一根一根全部剥掉不可。那么，香蕉里面这种看似恼人的白丝究竟是什么组织？它对香蕉的生长又有着什么不可或缺的作用？如果我们连同白丝一起进食，对身体是好是坏？

香蕉白丝「韧皮束」负责输送水分

在生物学上，这种白丝有一个正式学名叫做「韧皮束」（Phloem bundles）。如果市民大众觉得这个词语听起来有些耳熟，那很可能是因为大家当年在中学的生物课上都曾学习过。

当时老师教过大家有关植物的「韧皮部」和「木质部」结构。这两种细胞组织在植物体内扮演着极其重要的角色，其主要功能是负责输送水分、矿物质以及各类营养物质，以供植物的其他器官和组织生长使用。

因此在实际上，这些白丝在香蕉的生长发育过程中，正是肩负着源源不绝输送养分的重任；正因为有它们默默耕耘，最终才能孕育出美味饱满的香蕉果肉。尽管很多人在进食时讨厌这层香蕉白丝，但它们绝对是香蕉生长过程中不可或缺的存在。

白丝有一个正式学名叫做「韧皮束」（Phloem bundles）。

解构香蕉白丝营养价值

一、 白丝与香蕉果肉的营养是否有分别？

针对大众对香蕉白丝的种种疑惑，国际著名营养学家 Nicholas D. Gillitt 博士此前进行了详细的科学解答：由于韧皮束有着特殊的输送功能，它们主要是由不同类型的膳食纤维以及独特的管道结构所组成，因此它们所含的营养成分与香蕉的其他果肉部分相比，确实存在着些微差异。然而，相对于整条香蕉的体积而言，韧皮束的分量相当稀少。因此，除非市民刻意单独收集并进食大量的香蕉白丝，否则在正常情况下，它们并不会影响香蕉整体的营养状况。

二、 连同白丝一起进食安全吗？对身体有益吗？

答案是当然安全的。韧皮束本身就是香蕉自然结构的一部分，现时没有任何科学证据表明它们对人体有害。一般而言，水果的各个天然部分都是健康的，而由韧皮纤维组成的韧皮束，对人体肠道而言亦是优质的膳食纤维来源，同样对健康有益。

三、 未来有可能培育出没有白丝的香蕉吗？

从现代农业基因技术的角度来看，这在理论上是完全有可能实现的。如果韧皮束仅仅是香蕉生长发育阶段的一个必要条件，而在成熟后对果肉并无实质影响，那么透过技术手段去掉它们应该不会带来太大的问题。

然而，Gillitt 博士却对此持保留态度。他直言，去掉香蕉白丝的实际动机究竟是什么？香蕉白丝本身对健康有益且分量极少，科学界和农业界实在不应该把宝贵的研究精力，浪费在这种对人类健康与农业发展毫无实质意义的无关痛痒问题上。市民下次吃香蕉时，不妨放宽心，连同这些营养丰富的白丝一起放心食用。

资料来源：网易

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