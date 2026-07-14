Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凉拌青瓜随时毒过砒霜？福建男食半条「苦味」青瓜即中毒入院｜盘点5类苦味剧毒食物

食用安全
更新时间：15:00 2026-07-14 HKT
发布时间：15:00 2026-07-14 HKT

炎炎夏日，清凉爽脆的凉拌青瓜，是餐桌上的消暑佳品。然而，近日内地福建一名男子，因进食自家种植的凉拌青瓜时察觉异常苦涩，仅吃了半条，一小时后即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛腹泻，送院确诊为「葫芦素中毒」。「葫芦素中毒」与青瓜有甚么关系？有专家盘点5类食物一旦出现异常苦味，分分钟「毒过砒霜」、应立刻停充止食用。

半条瓜即中毒 葫芦素耐热难破坏

内媒报道，据福建省第二人民医院专家解释，青瓜属于葫芦科植物，当植株遭受虫害、高温或基因突变时，会大量合成「葫芦素B」以自我防卫。这是一种高毒性化合物，其急性毒性甚至强于部分砒霜类物质，且具有极佳的耐热性，日常炒煮、煲汤均无法将其分解。原来系

异常苦味即弃 勿存侥幸

选购青瓜时，应拣选颜色鲜绿、无酸异味者。食用前必须切掉两端蒂头，并用舌尖轻舔断面；若苦味极重，表示葫芦素含量已达危险水平，整条瓜应即时丢弃。专家呼吁，切勿因「不想浪费」而以为「只食少少冇事」。目前医学上并无针对葫芦素中毒的特效药，治疗只能依靠催吐、洗胃及支援性疗法。

5类食物变苦即有毒 专家吁勿轻视

华南农业大学食品安全硕士张译丰及国家注册营养师张海英指出，以下五类食物一旦出现异常苦味，即代表毒素已大量生成，应立刻停食：

1. 葫芦科蔬果（青瓜、冬瓜、节瓜、丝瓜、南瓜、西葫芦、蒲瓜、哈密瓜等）

  • 葫芦素D毒性比砒霜更猛烈。
  • 例外：苦瓜虽属葫芦科，但其苦味安全，可安心食用。

2. 坚果谷物（花生、粟米、坚果）

  • 发苦或发霉可能产生黄曲毒素，属一级致癌物，可致肝癌。

3. 木薯

  • 苦味代表生氰糖苷含量高，分解后释出氢氰酸，可致中毒。

4. 贝类（蛤蜊、扇贝、花甲

  • 受污染或变质的贝类可能带有麻痺性贝毒，高温无法分解。

5. 鱼胆（鲤鱼、草鱼、青鱼、鳙鱼、鲫鱼）

  • 含剧毒胆汁成分，中毒无特效药，可致肝肾衰竭。

专家再三提醒，当食物出现异常苦味，代表毒素已经产生，切勿因为「唔想嘥」而勉强进食。食得安心，才是对自己和家人最大的负责。

资料来源：新浪澎湃新闻

延伸阅读：有刮痕、生锈仲可以用? 50岁男用相同保温杯逾10年铅中毒 医生揭7种饮品不可盛载

---

 

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
4小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
9小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
4小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
影视圈
5小时前
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金。
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金
影视圈
17小时前
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
影视圈
16小时前
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
影视圈
16小时前
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
02:39
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
社会
4小时前