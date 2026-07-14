日本名物「鸡肉刺身」食安风险！每年逾千人中毒 50岁男食一啖致瘫痪 附感染弯曲菌常见症状

日本向来是香港人的旅游首选，从寿司、刺身到各类地道料理，港人都乐意大快朵颐。在享受美食的同时，必须加倍小心隐藏的食安危机。鸡肉刺身（生鸡肉）虽为日本南九州的地道名物，但其隐藏的健康风险极高。进食生鸡肉随时会因感染「弯曲菌」，继而诱发罕见的「吉巴氏综合症」，严重者可引致四肢瘫痪。据统计，日本每年有超过1,000人因进食鸡肉刺身而食物中毒，当地政府为此将首次制订处理生鸡肉的全国性指引。

日本两县视为传统饮食文化

据日本媒体《NHK NEWS》报导，日本九州的鹿儿岛县和宫崎县，向来有进食鸡肉刺身和炙烤鸡肉刺身的传统饮食文化。不仅是当地居民，不少从外地到访的日本旅客甚至海外游客，亦会特意尝鲜。有当地餐厅的食客接受访问时表示：「我很喜欢鸡肉刺身，一直都有吃，觉得生吃的味道更好。」

医学专家强调，生鸡肉极易受到细菌污染，在公共卫生角度而言普遍不建议生食。日本每年平均有 1,000 至 2,000 人因进食生鸡肉而感染弯曲菌中毒，甚至有人因而失去自理能力。

50岁吃生鸡肉引致终身瘫痪

当地一名 50 岁的男子，两年前在进食鸡肉刺身后，翌日便开始出现严重腹泻，症状持续了一个多星期。其后，他更出现双手乏力的情况，送院后病情进一步恶化，被随即送入深切治疗部（ICU）接受急救，最终确诊患上「吉巴氏综合症」。

医生证实，他是因为感染弯曲菌而导致四肢瘫痪。如今，他无论是进食、上厕所等日常起居生活，均必须由看护在旁全天候协助。该名患者痛心呼吁大众：「医生告诉我这个病是不能治愈的。只是吃了一啖生鸡肉，就对人生造成这么大的影响，我希望大家尝鲜前一定要三思。」

日本当局首次制定全国指引

虽然鹿儿岛和宫崎县政府此前已自行订立了生鸡肉的卫生标准，包括屠宰时必须使用专用砧板和刀具、储存于摄氏4度或以下的雪柜，并需要经过炙烤杀菌工序（将鸡肉表面加热至250度达1.5分钟）。不过以日本全国层面而言，现行法例仅对处理生牛肉和生猪肉有所规管，生鸡肉则一直未有法例监管。

为此，日本厚生劳动省将首次制定全国性的生鸡肉卫生标准，规定生食和熟食的鸡肉必须分开处理，并须透过煎煮鸡肉表面的方式进行表面消毒，同时亦会提出适当的储存方法。由于即使按照卫生标准加工处理，生鸡肉仍存在一定的食物中毒风险，因此政府亦会要求食肆采取措施，提醒儿童及长者切勿食用生鸡肉。

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认识弯曲菌及致命并发症

根据香港食物安全中心资料显示，弯曲菌广泛存在于家禽、牛、猪、羊和狗等大多数温血动物中。其中，空肠弯曲菌主要以家禽为宿主，而大肠弯曲菌则主要在猪只身上找到。未经彻底煮熟的肉类（特别是家禽）是引致人类感染弯曲菌的最主要来源。

其他传播途径： 包括饮用未经巴士德消毒的奶类及制品、进食受污染的生蔬果、饮用受污染的水，或进食受交叉污染的即食食物。动物粪便亦可污染湖泊及河流，全球有大量个案由饮用受污染的水引起。

常见临床症状： 潜伏期一般为2至5天。最常见的症状为水状腹泻或出血性腹泻、腹痛、发热、头痛、恶心及呕吐。症状一般持续2至10天，患者多数会自行痊愈，但部分人需要接受抗生素治疗。

高危一族与并发症： 弯曲菌引起的肠胃不适可影响不同年龄组别，当中以5岁以下的儿童和15至29岁的年轻成年人较常患上肠胃炎。在免疫力较弱人士身上，可出现致命的感染个案。在罕见的情况下，感染后可患上反应性关节炎，或诱发身体免疫系统错误攻击自身神经的「吉巴氏综合症」，导致患者肌肉无力甚至终身瘫痪。

资料来源：NHK NEWS

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