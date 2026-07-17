初级大人必学！保温杯茶渍忌用百洁布擦洗？即学用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好

日日带保温杯，杯底积满千年茶渍好难洗？有品牌教清洗保温杯秘诀，只需用1款神物配合黄金水温浸泡，毋须死力擦拭，就能令保温杯瞬间洁净如新。

清洗保温杯可用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好

据日媒《grapee》报道，每日使用同一个保温杯，久而久之杯内容易积聚啡色的茶渍。这些污垢会令原本闪亮的不锈钢内壁变得暗淡无光。茶渍主要是由茶叶和咖啡中的多酚所引起，但只要用对方法，绝对可以彻底清除。因此，保温杯品牌Thermos（膳魔师）指出，去除茶渍的最佳法宝是「氧系漂白剂」，并详细分享了正确的清洗步骤：

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保温杯茶渍清洗方法

1.杯身内部去渍法

将温水和氧系漂白剂加入保温杯内，并彻底搅拌溶解。（比例参考：每500毫升温水加入3克氧系漂白剂） 加入漂白剂后，切勿盖上杯盖。 静置大约30分钟。 用软海绵或软毛刷轻轻去除污垢，最后用清水彻底冲洗干净，并完全晾干。

2.杯盖及配件去渍法

准备一个碗或其他容器，倒入温水及氧系漂白剂充分溶解（比例同为每500毫升温水配3克漂白剂）。 将配件放入水中浸泡约30分钟。 用软海绵或刷子去除污垢，用清水彻底冲洗后晾干。

Thermos特别指出，只需用软海绵或刷子去除污垢，冲洗干净，保温杯就能焕然一新。但必须使用温水，因为氧系漂白剂在约40°C的水温下发挥的除污功效最佳。因此，建议大家用温水浸泡，切忌贪方便使用冷水或滚水。

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洗保温杯2大禁忌 随时破坏保温涂层

有些人为了贪快，会忍不住死力狂刷。然而，Thermos警告，清洗时千万别犯以下2个常见错误：

错误方法1：用百洁布或研磨海绵狂刷

许多人习惯用粗糙的百洁布或硬刷来对付顽固污渍，但清洗保温杯时请尽量避免。因为这些粗糙材质会轻易刮花保温杯内壁。

错误方法2：金属壶身用氯系漂白剂

有些人常将以次氯酸钠为主要成分的「氯系漂白剂」与「氧系漂白剂」混淆。虽然氯系漂白剂杀菌力极强，但对保温壶的金属材质来说过于刺激，极容易导致生锈或令保温效能下降。氯系漂白剂只适用于塑胶饮水口及防水胶圈。拆卸清洗时，务必为不同材质的配件选择适合的漂白剂。

茶渍置之不理恐惹细菌 Thermos揭最佳清洗频率

有些人可能觉得「看起来不算太污糟，彻底清洗太麻烦」就得过且过。Thermos表示，虽然茶渍暂时不会影响保冷或保温效能，但如果长期置之不理，茶渍会越积越厚，日后将更难清除。这不仅影响外观，更会引发卫生问题。定期清洁保温杯的习惯有助于防止茶渍积聚，最好每星期使用氧系漂白剂进行一次深层清洁，作为日常的保养步骤，以保持保温杯清洁。

资料来源：《grapee》

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