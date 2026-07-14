好贵≠好用？ 澳门消委会测试20款乳胶枕 化学安全/回弹率大！

消费者在选购乳胶枕时，往往会遇到标榜「100%天然乳胶」、「纯天然乳胶」或「100%纯进口乳胶」等产品。究竟天然乳胶含量是不是越多越好呢？现时市面售卖的乳胶枕质量又如何？为此，澳门消委会联合深圳市消费者委员会开展了乳胶枕比较测试。

澳门消委会测试20款乳胶枕

根据《澳门消委会》，本次比较测试共抽取20款乳胶枕样本，由两地消委会工作人员以一般消费者身份购买，其中澳门消委会共抽取5款样本，全部皆于本澳实体店购买，而深圳市消委会共抽取15款样本，分别于线 上电商平台及线下实体商店购买，20款样本包括雅芳婷、雅兰和全棉时代等热门品牌，价格由人民币79元至澳门元899元不等 。

本次比较测试结合消费者问卷调查结果及专家意见，根据中国国家标准GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、中国化工行业标准HG/T 5644-2019《乳胶枕头》、中国纺织行业标准 FZ / T62036-2017《乳胶枕、垫》等分别对乳胶枕产品的乳胶成分（天然乳胶含量）、化学安全指标（枕套中残余表面活性剂及润湿剂、苯乙烯释放量、总有机挥发物（TVOC）释放量）、物理性能指标（压缩永久变形、压陷硬度、回弹率）等3个方面共7个项目进行测试。

20款乳胶枕名单

20款乳胶枕名单

综合评星5星

1. 百富帝皇室泰国乳胶枕

参考价格：人民币299元

规格型号：40 x 60cm

天然乳胶含量：93%A类

化学指标评星：★★★★★

TVOC COVs：0.052mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：48N

压缩永久变形：1.2%

回弹率：50%

2. JSY LATEX 乳胶枕头

参考价格：人民币79元

规格型号：60 x 40 x 10/12cm

天然乳胶含量：93%A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.308mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：55N

压缩永久变形：4.1%

回弹率：60%

3. 睡眠博士人体工学型乳胶成人枕

参考价格：人民币108元

规格型号：60 x 40 x 10/12cm

天然乳胶含量：93%A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.208mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：63N

压缩永久变形：4.9%

回弹率：61%

4. 全棉时代乳胶护颈成人高枕

参考价格：人民币199元

规格型号：枕套 40 x 60cm 枕芯 40 x 60cm

天然乳胶含量：90%A类

化学指标评星：★★★★★

TVOC COVs：0.098mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：46N

压缩永久变形：1.6%

回弹率：55%

5. 水星泰国进口天然乳胶抗菌防螨标准型乳胶枕

参考价格：人民币299.5元

规格型号：40 x 70 x 11cm x 1

天然乳胶含量：92%A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.408mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★★

压陷硬度(压缩40%)：69N

压缩永久变形：1.7%

回弹率：61%

综合评星4.5星

6. Cottex 天然乳胶枕

参考价格：澳门元269元

规格型号： Size L

天然乳胶含量：89% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.528mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：67N

压缩永久变形：1.8%

回弹率：54%

7. Dunlopillo（邓禄普）长者乳胶枕

参考价格：澳门元899元

规格型号： 63 x 39 x 13cm

天然乳胶含量：91% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.838mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★★

压陷硬度(压缩40%)：31N

压缩永久变形：1.5%

回弹率：71%

8. 富安娜泰国进口云端护颈乳胶枕/白

参考价格：人民币269元

规格型号：60 x 40cm

天然乳胶含量：89% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.215mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：8.24mg/kg

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：48N

压缩永久变形：3.4%

回弹率：54%

9. 罗莱W-泰国乳胶抗菌防螨按摩枕Ｎ（原料为泰国进口乳胶原液）

参考价格：人民币174元

规格型号：40 x 60cm

天然乳胶含量：92% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.768mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：76N

压缩永久变形：4.1%

回弹率：61%

10. 慕思 PCD1-003 颗粒乳胶枕

参考价格：人民币500元

规格型号：40 x 60 x 10cm/12cm

天然乳胶含量：92% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.330mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：80N

压缩永久变形：9.8%

回弹率：62%

11. 米家天然乳胶护颈枕 S

参考价格： 人民币189元

规格型号： 60 x 38 x 11/13cm

天然乳胶含量：90% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.360mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：67N

压缩永久变形：10.6%

回弹率：58%

12. 网易严选泰国原液特拉雷乳胶枕 波浪枕

参考价格：人民币307.3元

规格型号： 60 x 40 x 10/12cm

天然乳胶含量：93% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.325mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：49N

压缩永久变形：6.3%

回弹率：69%

13. 优颂天然乳胶枕

参考价格：人民币109元

规格型号：60 x 40 x 10（前高）/12（后高）cm

天然乳胶含量：93% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.328mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：13.26mg/kg

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：55N

压缩永久变形：5.4%

回弹率：59%

14. 雅兰泰国进口天然乳胶枕芯（新款）

参考价格：人民币399元

规格型号：60 x 40 x 8/10cm

天然乳胶含量：91% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.408mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★★

压陷硬度(压缩40%)：53N

压缩永久变形：3.0%

回弹率：63%

15. 雅芳婷乳胶枕

参考价格：人民币249元

规格型号： 60 x 40 x 13cm

天然乳胶含量：90% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.415mg/(m2•h)

苯乙烯：0.010mg/(m2.h)

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：61N

压缩永久变形：4.6%

回弹率：56%

综合评星4星

16. Casablanca（卡撒天娇）纳米净化枕

参考价格：澳门元699元

规格型号：60 x 40 x 14cm

天然乳胶含量：92% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.870mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：48N

压缩永久变形：6.5%

回弹率：59%

17. 京东京造斯里兰卡原芯波浪乳胶枕

参考价格：人民币225.7元

规格型号： 59 x 39 x 10/12cm

天然乳胶含量：91% A类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.968mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：57N

压缩永久变形：3.3%

回弹率：54%

18. SMILE（丝米亚）天然乳胶双向调节枕

参考价格： 澳门元299元

规格型号： L码 (60 x 40cm)

天然乳胶含量：85% B类

化学指标评星：★★★

TVOC COVs：0.975mg/(m2•h)

苯乙烯：0.005mg/(m2•h)

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：57N

压缩永久变形：6.2%

回弹率：62%

19. Woody CONTOUR LATEX PILLOW

参考价格： 澳门元550元

规格型号：63 x 37 x 13cm

天然乳胶含量：90% A类

化学指标评星：★★★

TVOC COVs：0.982mg/(m2•h)

苯乙烯：0.005mg/(m2•h)

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：61N

压缩永久变形：2.5%

回弹率：53%

20. 喜临门天然乳胶枕

参考价格：人民币333.3元

规格型号: 60 x 40 x 8/10cm

天然乳胶含量：73% B类

化学指标评星：★★★★

TVOC COVs：0.405mg/(m2•h)

苯乙烯：未检出

枕套中残余表面活性剂及润湿剂：未检出

物理指标评星：★★★★

压陷硬度(压缩40%)：48N

压缩永久变形：7.0%

回弹率：61%

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7个测试项目内容及结果

1. 乳胶枕的乳胶成分（天然乳胶含量）

天然乳胶含量是指乳胶枕中天然乳胶（聚异戊二烯）含量的百分比，乳胶含量较高的乳胶枕，一般韧性也较强，支撑性和抗螨抗菌的能力也更强。中国化工行业标准 HG/T 5644-2019《 乳胶枕头 》根据天然乳胶含量及成分的不同，将乳胶枕分为A、B、C三类：

A类 ：纯天然乳胶枕芯，枕芯的天然乳胶成分含量应不低于88%，且不含任何合成乳胶。

：纯天然乳胶枕芯，枕芯的天然乳胶成分含量应不低于88%，且不含任何合成乳胶。 B类 ：混合乳胶枕，枕芯的成分由天然乳胶与合成乳胶所组成。

：混合乳胶枕，枕芯的成分由天然乳胶与合成乳胶所组成。 C类：合成乳胶枕，枕芯的成分为合成乳胶。

测试结果显示，20款样本的天然乳胶含量在73%至93%之间，其中有18款样本的天然乳胶含量在88%以 上，符合A类枕芯要 求，为天然乳胶枕。当中，JSY LATEX、睡眠博士、优颂、百富帝及网易严选5款品牌样本的天然乳胶含量为93%，是本次比较测试天然乳胶含量最高的乳胶枕。与此同时，测试结果亦显示，乳胶枕的天然乳胶含量并非乳胶枕价格的唯一决定因素，即使较低价格也可以买到真正的「天然乳胶枕」。

2. 枕套中残余表面活性剂及润湿剂

残余表面活性剂、润湿剂（烷基酚聚氧乙烯醚，简称 APEO），是目前广泛使用的非离子表面活性剂，具有良好的润湿、渗透、乳化、分散和洗涤等作用，常用于工业洗涤剂、润湿剂、渗透剂和纺织助剂等。标准规定残余表面活性剂、润湿剂含量须低于100mg /kg。

结果显示，20款样本均符合标准要求。

3. 总有机挥发物释放量

总有机挥发物（简称TVOC, Total Volatile Organic Compounds）中包含芳香烃类（如苯、甲苯）、烯烃类（如四氯乙烯、苯乙烯）、酯类（如乙酸乙酯）、醛类（如丙烯醛）等有机化合物，会刺激眼睛和呼吸道，引起皮肤过敏、头痛、咽痛和乏力等。

结果显示，20款样本总有机挥发物释放量检出值均低于1mg/(m2‧h)的标准要求。

4. 苯乙烯释放量

苯乙烯是合成乳胶的原料之一，其使用特性接近天然橡胶，在工业上是天然橡胶的替代品，被国际癌症机构列为2B类致癌物，苯乙烯刺激性强，长期接触会使人恶心乏力、头晕头痛、意识模糊等。

结果显示，20款样本均符合相关标准少于或等于0.4mg/(m2‧h)的要求。

5. 压缩永久变形

压缩永久变形测试能了解乳胶枕头在受到长时间外力压缩作用后恢复原状的能力，可反映乳胶枕头的耐用性能。压缩永久变形小的枕头更为耐用，不易变形，反之，变形大的枕头，在长时间使用后容易出现塌陷、弹性降低等问题。本次比较测试参考行业标准HG/T5644-2019《乳胶枕头》进行，标准规定压缩永久变形须少于或等于15%。

结果显示，20款样本压缩永久变形程度均符合标准要求，其中有6款样本表现卓越，分别为全棉时代、百富帝、水星、Cottex、Dunlopillo、Woody品牌样本。

6. 压陷硬度

压陷硬度测试能了解当使用者躺卧在枕头时，枕头能支撑住颈部和头部的力量。本次比较测试按照行业标准HG/T 5644-2019《乳胶枕头》进行测试，标准要求压陷硬度（压缩40%）须在30N至150N之间，数值越小表示支撑力越小，使用时会感觉偏软。

结果显示，20款样本的压陷硬度指标均符合标准要求，实测值由31N至80N不等，消费者可按自身需求作选择。

7. 回弹率

回弹率也是乳胶枕头舒适度的指标之一，是指乳胶枕头在受到外力作用时，对施力物体的反作用力以及恢复自身形状的能力，实验能反映枕头对使用者的颈部及头部的支撑作用，回弹性越大，支撑作用越好。本次比较测试的回弹率指标按照FZ/T 62036-2017《乳胶枕、垫》进行测试，标准规定回弹率须大于或等于50%。

结果显示，20款样本的回弹率指标均符合标准要求，其中Dunlopillo及网易严选2款品牌样本表现较好。

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选好枕头专业建议

不要盲目追求100%天然乳胶枕产品：乳胶枕的天然乳胶汁液从橡胶树采集后自身无法达到凝固和蓬松效果（枕头效果），在生产过程中必须加入一定量的配合剂，经发泡、注模、硫化、冲洗等工艺制备而成。所以理论上没有乳胶含量为100%的天然乳胶枕，根据行业标准HG/T 5644-2019《乳胶枕头》要求，乳胶含量达到88%以上即为「天然乳胶枕」。

要查看产品成分标签：购买乳胶枕时注意查看标签上的枕芯成分，建议选购天然乳胶（聚异戊二烯）含量不低于88%的产品。

挑选乳胶枕的时候，如果明显闻到刺鼻或者是特殊的气味，则不建议购买。

选购乳胶枕时，建议先亲身尝试感受枕头的软硬度，以检视枕头是否能承托颈椎和头部不悬空。当不能躺卧试枕时，可以尝试用手按压，观察枕头的弹性与恢复原状的能力，支撑性好的枕头一般恢复能力与弹性较好。

避免乳胶枕于阳光下曝晒，因为紫外线会使乳胶材质变为粉状且会加速老化。

资料来源：《澳门消委会》

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