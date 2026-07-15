厨柜满布千年油渍点算好？专家教2招超简单去油法 告别油腻黐手焕然一新

厨房油烟大，厨柜极易积聚厚厚的千年油渍，不仅难清洁，更随时暗藏细菌影响卫生！想彻底除油污，有专家教2招超简单清洁秘诀，轻松告别油腻黐手的厨柜。

专家教2招厨柜超简单去油法 告别油腻黐手焕然一新

据《Good Housekeeping》报道，居家护理与清洁实验室的专家指出，要清除厨房柜门的千年油污，使用洗洁精加水通常是安全的选择，市面上亦有不少强力去油的多用途清洁剂可供使用。不过，必须确保所用的清洁产品不会损坏厨柜的表面涂层。切忌使用含有白醋或氨水的清洁剂，否则会令木材失去光泽，甚至造成破坏；同时亦应避免使用任何具研磨成分的清洁剂，以免在表面留下刮痕。专家特别为大家整理出厨柜的最佳清洁频率，以及日常与深层去油的方法：

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厨柜应该多久清洁一次？

2.如何定期清洁厨柜？

3.如何深层清洁厨柜？

1.厨柜应该多久清洁一次？

日常： 尽快用湿抹布擦拭溅出的液体和油渍。建议边煮饭边清洁，这有助大大减少日后需要深层清洁的次数。

尽快用湿抹布擦拭溅出的液体和油渍。建议边煮饭边清洁，这有助大大减少日后需要深层清洁的次数。 每周： 为保持厨房整洁，建议每周使用厨柜清洁剂及超细纤维抹布，快速擦拭厨柜外侧一次。

为保持厨房整洁，建议每周使用厨柜清洁剂及超细纤维抹布，快速擦拭厨柜外侧一次。 每年一至两次：必须彻底清空厨柜，进行深层大扫除。除了内外清洁，更要特别留意容易暗藏污垢的凹槽和装饰条。

2.如何定期清洁厨柜？

专家指出，无论家中的厨柜是实木、纤维板还是涂漆木材，以下简单清洁步骤，就能让厨房回复干净明亮：

将安全且去油效果佳的多用途清洁剂，或将洗洁精与水混合，涂抹在抹布上。请确保抹布保持微湿状态，切忌过湿。 仔细擦拭厨柜门的正反两面，并特别留意柜门旋钮和抽屉把手，因为这些位置最容易沾满油腻的指纹。 若面对炉头上方厨柜的顽固油渍，可用抹布包裹一块柔软的百洁布进行轻力擦拭。 用湿布再次擦拭厨柜门，直至表面没有任何肥皂或清洁剂残留为止。 最后用超细纤维抹布将表面彻底抹干，若有使用木质保养霜，涂抹后亦需抹干，并请先细阅产品标签上的使用说明。

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3.如何深层清洁厨柜？

除了定期擦拭柜门和把手，绝对不能忽略厨柜和抽屉的内部，因为这些隐蔽位置极易积聚食物碎屑、灰尘和污渍。专家建议每年必须进行一至两次深层清洁：

从最上层的厨柜开始，向下逐一清空厨柜和抽屉。可逐个清空或一次过清空几个，但切忌一次过全部清空。 将温水混合温和的多用途清洁剂或洗洁精，浸湿超细纤维抹布后，仔细擦拭厨柜内部，包括所有隔板及柜门背面。 若家中使用玻璃门厨柜，请用超细纤维抹布配合经过验证的玻璃清洁剂擦拭。 别忘记清洁所有五金配件、罅隙或装饰边，这些都是积聚灰尘和油脂的重灾区。若抹布无法触及细小的罅隙，可用小刷子或旧牙刷轻轻刷洗。 用清水抹净后，务必用超细纤维抹布彻底擦干。

资料来源：《Good Housekeeping》

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