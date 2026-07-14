初级大人必学！买车厘子点样拣？一文即学看果梗闻香气秘诀 避免买烂果

夏天车厘子当造，到底车厘子点样拣先最完美？有专家教买车厘子睇果梗及闻香气秘诀，轻松避开烂果陷阱，保证粒粒多汁鲜甜。

买车厘子看果梗闻香气秘诀 避免买烂果

据外媒《Simply Recipes》报道，踏入炎夏，超市货架上开始出现车厘子的踪影。正如西瓜和粟米一样，车厘子是夏天不可或缺的标志性水果。由于车厘子当造期极短，加上价格不菲，一旦买到不新鲜的劣质果实，实在令人大感浪费。俄勒冈州波特兰的农产店负责人Josh Alsberg，为大家拆解挑选完美车厘子的秘诀，教大家避开烂果：

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买车厘子秘诀

1.不能单靠视觉

很多人挑选车厘子时，往往只看果肉是否鲜红饱满便匆匆购买。但Josh Alsberg指出这绝对不够，选购时应调动「五感」，绝不能单靠视觉。他提醒，既然亲身到超市或街市选购，而非依赖外卖平台，若无法仔细检查实物就宁愿不买。消费者买车厘子时犯的最大错误，就是没有先仔细检查，便直接拿走整盒或整袋水果。

2.从外观上看

优质的车厘子应该饱满油亮，而非暗淡无光或干瘪萎缩。不过，外观只是评判品质的其中一环。Josh Alsberg表示，车厘子摸上手应该感觉结实，闻起来带有香甜气味。如果商店容许试食，他强烈建议在购买前先尝一口。

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3.果梗越绿越新鲜

Josh Alsberg透露，香甜多汁的秘密其实藏在车厘子的果梗中，这是判断新鲜度最简单直接的方法。不应该看到任何可见的霉菌或腐烂情况。果椗应该以翠绿色为主，啡色部分越少越好，这代表它们是新鲜采摘的。

4.主动询问店员有没有新货

如果对货架上展示的车厘子外观不满意，不妨主动询问店员是否有存放于仓库的最新鲜批次。Josh Alsberg解释，所有大型超市都采用「先进先出（FIFO）」的陈列方式，这意味著摆在货架最前排的水果，并不总是最新到货的。

5.买车厘子越大越好

挑选车厘子绝对是越大越好，Josh Alsberg建议，如果比较两批质素相若的车厘子，最好选择个头较大粒的那一批。因为车厘子果核的大小通常都差不多，所以个头较大粒的车厘子，代表每一颗所包含的果肉比例就越多。

6.尽量在农场或果园购买

如果难以在市区买到真正新鲜的车厘子，可考虑到本地果园或农场购买。果园主人通常会让车厘子在树上多挂几天，以确保风味和糖分达到最佳状态。而且农场档主通常比超市员工更了解车厘子的品种和种植方法，为了买到最美味的车厘子，绝对物有所值。

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