网传「街市有假蛋」 橡胶蛋煮极唔烂 拆解鸡蛋真假之谜 这3情况勿食用

近日有网民在Threads发文，称「街市出现假蛋」，提醒港人要小心。其实近年都不时有网民指购入「橡胶蛋」，即使烹煮20分钟，蛋质「烟韧」如橡胶，用力挤压亦不碎裂，担心买到「假鸡蛋」，引发广泛关注。究竟「橡胶蛋」是真是假？背后成因是甚么？

假鸡蛋｜拆解橡胶蛋成因：运输颠簸

鸡蛋供应商德青源负责人杨永强（Raymond）曾接受访问时解释，这种「橡胶蛋」现象与鸡蛋品质或真伪无关，任何产地的鸡蛋都有可能出现。他指出，主要成因是鸡蛋在长途运输过程中遭受剧烈摇晃，导致蛋白逐渐融入蛋黄，改变蛋白质结构，令煮熟后产生如橡胶般的弹性。

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假鸡蛋｜假蛋成本高 市民毋须恐慌

对于「假鸡蛋」之说，Raymond直言商业上极不可行。他分析，制造一只逼真的假蛋，既要制作外壳，又要调配化工原料灌浆，即使物料成本不高，若计算人工和时间成本，生产一箱（360只）假蛋估计至少耗费两天时间。在追求盈利的前提下，大规模制造假蛋根本不合乎成本效益，呼吁市民无需过分忧虑。

假鸡蛋｜3种情况鸡蛋不能食

虽然「橡胶蛋」与真伪无关、可安全食用，但若鸡蛋出现以下3种情况，则代表已变坏或受污染，应立即丢弃，以免进食后中毒甚至致命。香港高等教育科技学院食品与健康科学学系讲师文嘉敏博士曾接受《星岛头条》访问指出：

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蛋壳出现裂缝：失去保护层，容易滋生细菌。 出现异味：代表蛋白质分解，可能已受微生物污染。 蛋黄或蛋白变色（如变黑、发霉）：显示变质或受霉菌感染。

假鸡蛋｜正确保存：鸡蛋不宜清洗

本港食物安全中心指出，保存鸡蛋时切勿用水清洗，因为蛋壳表面有一层天然保护膜，清洗会破坏该层膜，令细菌更容易入侵。应将鸡蛋存放于雪柜内，并保持蛋尖向下，有助延长保鲜期。购买时建议：

留意包装是否完整，鸡蛋有无裂痕或污渍。

打开后如发现蛋白或蛋黄异常，应立即停用。

鸡蛋宜尽快食用，避免长时间存放。

资料来源：lau5019@Threads

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